Sněhulák Pasta bavil v obleku, má skalp legendy. Krejčí je skvělý Medvěd | iSport.cz

"Je to pro nás velké vítězství! Jsem rád, že nám konečně vyšly přesilové hry, vstřelili jsme v nich první dva góly. Zlepšili jsme pohyb a dneska to klapalo," liboval si v rozhovoru pro klubový web Pastrňák, který se zlepšil na 44 bodů v ročníku (22+22) a je aktuálně nejproduktivnějším hráčem organizace Bostonu.

V NHL 22letý rodák z Havířova válí pátým rokem a celkem má na kontě 116 gólů, čímž předstihl v počtu zásahů za prvních pět sezon pátého nejrychlejšího střelce historie Bostonu a obří legendu Bobbyho Orra. Teoreticky může do konce sezony skalpovat i čtvrtého Barryho Pedersena, ten v letech 1980 až 1985 stihl 134 gólů.

Řeč po utkání samozřejmě přišla i na Pastrňákův oblek, konkrétně veselou kravatu. "Co to mám? Je to jednoduché, červenomodrou kravatu, na které je sněhulák," bavil se šibalským úsměvem novináře Pastrňák.

🎥 #NHLBruins forward @pastrnak96 after notching 3 points, including a pair on the power play: "Huge for us...We tried to get a little bit of movement up and it worked today. Happy to get some PP goals." pic.twitter.com/Vjx5irBTOP — Boston Bruins (@NHLBruins) 21. prosince 2018

Bruins prohráli s Ducks devět předchozích vzájemných duelů. Na ukončení mizerné série trvající od října 2013 se krom tříbodového Pastrňáka podíleli dvěma asistencemi Brad Marchand a 24 zákroky brankář Jaroslav Halák. Slovák mocně atakující post gólmanské jedničky rezervovaný pro Fina Tuukku Raska inkasoval až pět minut před poslední sirénou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

"Vychytat nulu? Ale ne, nemyslel jsem na ni! Šel jsem střelu za střelou, tým mi pomohl, kluci byli při návratu do obranného pásma výborní," nedělal ze svého výkonu vědu slovenský brankář. "Jaro odvedl podruhé za sebou skvělou práci," ocenil spoluhráče Pastrňák. Halák chytal i pondělní utkání proti Montrealu (4:0), kde předvedl 22 zákroků.

Bergeron nebo Krejčí? Pastrnák je rád, že to nemusí řešit

A fajn milník si mohl odškrtnout i David Krejčí, který z Pastrňákovy pobídky vstřelil gól a vytěžil svůj 600. bod v soutěži (181+419). Povedlo se mu to jako desátému hráči Bruins a teprve třetímu centru. Navíc bodoval v osmém utkání za sebou (5+6).

"Napřáhl jsem, chtěl jsem střílet z první. Pasta mi to krásně nahrál před tělo na čepel, byla to slušná rána, ale na střely z takovéto dálky musíte mít i trošku štěstí. Jsem za to samozřejmě šťastný, byl to důležitý gól, zvýšili jsme zkraje třetí třetiny na 3:0 a hráli s ještě větším klidem," řekl Krejčí a pokračoval.

"600 bodů je krásné číslo. Měl jsem velké štěstí, že jsem nastupoval s opravdu dobrými hráči. Je to i jejich zásluha."

VIDEO: Podívejte se na krásnou ránu Davida Krejčího

Jak to ale bude se souhrou Pastrňáka s Krejčím dál? Patrice Bergeron, na jehož místě Krejčí zaskakuje, už doléčil zranění a měl by se vrátit do středu prvního útoku. "Jsem šťastný, že tohle není moje práce a že nemusím o tom rozhodovat," smál se Pastrňák. "Oba jsou skvělí hráči. Nemyslím na to, s kým budu hrát další zápas."

K řadě milníků, které utkání s Anaheimem přineslo, se vyjádřil i trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Poslouchejte mě, hokej je týmový sport. Pokud se ale individualitám daří, přinese to i týmový úspěch, za své hráče jsem proto velmi rád. Krejčí i Krug jsou skvělými Medvědy dlouhou řadu let, jsem na ně pyšný!"

Další utkání odehrají Bruins v noci ze soboty na neděli proti Nashvillu.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Bostonu s Anaheimem