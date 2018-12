To je Hartcore! Před mladíkem smekl i Voráček, Jágr z kostky lákal do Kladna | iSport.cz

Puk z hokejky Andrease Athanasioua zaplul do náruče Cartera Harta a režisér úterního TV přenosu okamžitě přestřihl na rodiče mladého brankáře sedící na tribuně. Virální video bylo na světě! Maminka Shauna i otec John divoce tleskali, pak se neubránili slzám. Jejich syn si připsal první zákrok ve slavné NHL.

Od té doby utekly dva dny a Hart k premiérovému sejvu přidal dalších 50 (20 proti Red Wings a 31 proti Predators). A na adresu rodáka ze Sherwood Park v Albertě prší vodopád superlativů.

"On je tím hlavním důvodem, že jsme oba zápasy vyhráli," ocenil výkon šestého maskovaného muže v letošní sezoně Voráček. Před Hartem mu kryli záda Alex Lyon, Anthony Stolarz, Brian Elliott, Calvin Pickard a Michal Neuvirth, který plnil proti Nashvillu roli dvojky.

"Bylo to frustrující, chytal výborně, měli jsme pět klasických přesilových her a dvě minuty jsme hráli i 5 na 3. Všechno nám pochytal, nedali jsme nic," lamentoval útočník Predators Ryan Johansen, jehož tým přestřílel Letce 32:31.

„Smekám před kluky, do střel skákali po hlavě a na hranici totálního sebeobětování. Mají můj obrovský respekt, moc mi to ulehčili,“ nechal se v rozhovoru pro klubovou televizi slyšet 188 centimetrů vysoký Hart, který před telefonátem z prvního týmu působil na farmě Lehigh Valley Phantoms v AHL (17 zápasů, 3.05 branky na úspěšnost zákrok 90.1%). „Je to jako sen, ze kterého se ještě snad nějakou chvilku neprobudím. Rád bych co nejdříve přidal další vítězství,“ dodal Hart.

"Je hodně mladý, ale v brance působí až neuvěřitelně klidně. Má vybroušený brankářský styl, chytá úsporně a perfektně vykrývá úhly," přidal svůj postřeh trenér Scott Gordon, pod jehož vedením vyhráli Flyers obě utkání.

"Hrajeme teď trochu jinak. Zlepšili jsme se v obraně, vytváříme si spoustu šancí. To je dobrá zpráva do budoucna. V téhle hře musíme pokračovat," nechal se slyšet Voráček, který vstřelil jednu branku a chybí mu jeden bodík, aby pokořil šestistovku kanadských bodů v NHL (184+415). Na stejnou metu dosáhl během čtvrteční noci i David Krejčí z Bostonu.

Ještě pomalejší než Jágr

Hart, majitel zlaté medaile z juniorského MS 2018, se díky skalpu aktuálně pátého nejsilnějšího klubu v NHL stal sedmým nejmladším brankářem historie, který vyhrál své první dva duely v NHL. Bylo mu 20 let a 129 dní přesně. Rekord drží 18letý Tom Barraso ze sezony 1983/84, kdy lapal za Buffalo.

A jak to bylo s Jágrem? Úvodní buly zápasu obstaral legendární vlasáč Scott Hartnell, který ukončil kariéru ve 36 letech a za Philadelphii odehrál sedm sezon, plnil zde i roli asistenta kapitána. Potemnělá arena bouřila a vedení klubu na kostce pustilo i vzpomínkové video, ze kterého promluvili současní i bývalí Hartnellovi spoluhráči.

"Je to pro tebe velká noc, užij si ji! A aby si věděl, já hokej pořád hraju. Hledám někoho k sobě do lajny, kdo by byl pomalejší než já a napadlo mě, že ty by si byl naprosto ideální. Chybíš mi, a stejně tak mi chybíte vy, fanoušci Flyers," řekla slavná 68 a přes 19 tisíc fanoušků ve Wells Fargo Center bylo u vytržení.

Jágr odehrál za Philadelphii 73 zápasů v sezoně 2011/12, ve kterých vyprodukoval 54 bodů.