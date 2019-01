Nulaři z NHL! Šest hráčů, kteří v polovině sezony nedali ještě ani gól | iSport.cz

Zhruba polovina sezony 2018/19 je za námi a všechny kluby kromě St.Louis Blues už odehrály minimálně 40 zápasů. Ani tolik jich ale někdy nestačí k tomu, aby některý z hráčů nevstřelil gól. Mezi těmi, co mají na střeleckém kontě nulu, je stále několik zajímavých jmen. A to po neděli vypadli stabilně hrající obránci Duncan Keith z Chicaga, Ben Lovejoy z New Jersey a Brayden McNabb z Vegas a útočník Chris Kunitz také z týmu Blackhawks.

Valerij Ničuškin, útočník, Dallas

Valerij Ničuškin • Foto Reuters / John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Letošní sezona: 33 zápasů, 0+7, 45 střel na bránu

Minulá sezona: -

Poslední gól: 4. března 2016

Smlouva: 2,7 milionu dolarů

V Dallasu už nějakou dobu ví, že s tímhle hráčem sáhli vedle. Rusa zvolili na draftu 2013 z desáté pozice, on ale po třech sezonách (z nichž jednu byl téměř celou zraněný) odešel do KHL, odkud se do zámoří vrátil až na tento ročník. A není to lepší. Kdo šel po něm na draftu? Max Domi, Anthony Mantha, Shea Theodore, Jake Guentzel, Will Butcher...