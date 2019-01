Hronek si zvyká na Detroit. Má tu křest ohněm, ví jeho trenér | iSport.cz

Obrana Red Wings patří k těm nejstarším v celé NHL. Projeďme si ji. Mike Green - 33 let, Niklas Kronwall - 37 let, Trevor Daley - 35 let, Jonathan Ericsson - 34 let, Danny DeKeyser - 28 let a Nick Jensen - 28 let. Dvacetiletý Cholowski a o rok starší Hronek si tam musí připadat jako prvňáci na druhém stupni.

Hozeni do vody ale byli slušně. Klub teď postrádá trio Daley-Green-DeKeyser, takže mladé tváře se musí učit rychle a podpora společně s radami od protřelých mazáků není tak velká, jak by se mohlo čekat.

„Když si prostudujete současnou ligu, tak objevíte množství opravdu mladých hráčů. Ale většinou jde o útočníky," řekl pro mlive.com Blashill. „Obránci to mají těžší, a je hrozně důležité, aby si udrželi sebevědomí. Hlavně ve chvílích, kdy tým dostává dost branek," řekl trenér.

A to se celkem hodí, se 146 inkasovanými góly je Detroit v tuto chvíli čtvrtým nejhorším klubem celé soutěže. V posledních deseti zápasech inkasoval 36 branek. Průměr si z toho uděláte snadno... Házet to na nováčky by nebylo správné, za to může celý tým.

Blashill se tak v těchto dnech soustředí především na to, aby si jeho beci správně kryli kotouč a aby jeho útočníci svými ataky nevystavovaly zadní řady zbytečnému nebezpečí.

Cholowski například skvěle odstartoval a zaujal tím, že juniory hned vyměnil za NHL. Na farmě v AHL odehrál v minulé sezoně jediný zápas. Jenže to vypadá, že ho začíná dohánět náročnost velké soutěže. S bilancí minus 12 je nejhorší v týmu a za posledních deset utkání nasbíral jen dva body (1+1).

VIDEO: Hronek dobře zakončil kombinaci

„Je mladý a má skvělé ofenzivní instinkty. Jenže my bychom ho potřebovali nechat trochu otrkat, a na to teď nemáme moc prostor," mrzí Blashilla.

Dvacítka draftu z roku 2016 je pevně na soupisce od začátku sezony, Hronek je záplatou za zraněné. Na kontě má zatím 18 zápasů a sedm bodů (3+4). Navíc ukazuje odolnost. V závěru prosince odehrál nepovedený zápas proti Dallasu (minus 3) a následně si vysloužil chválu v další bitvě proti Floridě. „Byl excelentní," nešetřil ho Blashill.

Pak přidal další tři záporné body proti Calgary, ale následně dvakrát nahrával proti Nashvillu a skóroval proti Washingtonu. „Je dobře, že to nepovedené vždycky hodil za hlavu a dobře se připravil na další zápas," pokračoval trenér.

Podobně to vidí i Nick Jensen, nejvytíženější ze současných stabilně hrajících beků. Američan sám nabízí rady, a jsou hodnotné. Má za sebou totiž jen 173 zápasů v NHL, sám do ligy nakoukl teprve v ročníku 2016/17, takže si své studijní časy ještě dobře pamatuje.

„Vzpomínám si, jak jsem seděl na střídačce a pozoroval Greena, DeKeysera, Kronwalla a Ericssona jak to na ledě zvládají a snažil se toho co nejvíce zapamatovat a při hře to pak napodobovat. Člověk si na to nakonec zvykne," řekl obránce.

A chyby? Kdo si je nezkusil, ten se ještě pořádně neotrkal. Hronek například proti Dallasu poslal kotouč středem svého obranného pásma a ten pak rychle skončil v kleci Red Wings. „Taky jsem to zažil. Garantuju vám, že každý v šatně to někdy zažil. To, jak do budoucna s takovou zkušeností naložíte, vás formuje," dodal Jensen.