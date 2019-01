Růžička vychvaluje Hertla: Je hodně dravý, prosazovat se bude dál | iSport.cz

V čem je aktuálně Hertlova největší síla?

„Je vidět, že je v NHL už delší dobu, na všechno si zvyká, adaptoval se. Bude se prosazovat dál. Na to, jak je velký, je hodně dravý. Přitom ne všichni velcí hráči jsou na tom podobně. V tomhle má výhodu. Je dravý, jde nekompromisně za kotoučem, tlačí se do branky. Navíc všude dosáhne, jak má velké ruce. Má odražené puky, dostává se k tečím, což je pro obránce těžké. Před brankou je hodně nebezpečný.“

Jeden z jeho posledních tří gólů byl ve stylu Jaromíra Jágra, kdy si u mantinelu zadkem odstrčil protihráče, byl to dokonce slavný ruský útočník Jevgenij Malkin.

„Dobře umí využívat užšího hřiště. Jakmile se někoho zbavíte, nebo se mu vyhnete, jste od mantinelu po dvou třech krocích před brankou, odkud padají góly. I v tomhle je jeho síla.“

Jste překvapený z toho, kolik už dal v sezoně gólů?

„Ani ne, on je umí dávat, stejně jako je schopný výborně přihrát.“

VIDEO: Takhle vypadal Hertlův hattrick

Je z něj skutečný lídr, že?

„Má to v sobě. Jeho silná parketa je i v brankovišti. Hra v NHL mu celkově sedí, určitě se bude prosazovat dál.“

Když ze Slavie odcházel do zámoří, věřil jste, že se takhle uchytí?

„Je těžké dopředu odhadnout, jestli někdo bude mít skvělou kariéru, nebo ne. Já jsem tomu věřil, ale nikdy nevíte. Záleží trochu i na štěstí, na trenérech. Jeho trošku přibrzdilo poranění kolena. Tak hlavně doufám, že mu bude držet zdraví. To je to hlavní. Držím mu palce.“

Vy jste Tomáše ve Slavii piplal odmala, máte o to větší radost, kam až to dotáhl?

„Takhle to neberu. Vždycky je to zásluha hráče, kam se dostane. I trenéři na tom mají nějaký podíl, ale vždycky je to o samotném klukovi. Jak pracuje, jak se chce zlepšovat. Když na to koukám, je dobře, že vydržel delší dobu v extralize a do zámoří šel o něco později. Tohle je podle mě dobrá cesta.“

Do NHL zbytečně nechvátat?

„Hlavní je, aby se hráč vyhrál. A když je dobrý, NHL si ho stejně vyhlídne a vytáhne. A je jedno, jestli je mu jednadvacet, nebo pětadvacet.“

Myslíte si, že by mohl v počtu gólů ohrozit Davida Pastrňáka?

„Je to trochu jiný typ hráče. V koncovce je Pasta o něco lepší, má ji více v krvi.“