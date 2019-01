Tvář jako terč! Bolel každý zásah, smál se Pastrňák. Komu dá část odměny? | iSport.cz

Na zasažení pěti terčů spotřeboval Pastrňák při svém debutu na Utkání hvězd v San Jose osm střel, časomíru zastavil na 11,09 sekundách. Výborný počin, jako vůbec první střelec nastavil laťku, kterou už nikdo nepřekonal. V poli poražených zůstal krom druhého Krise Letanga (12,693 vteřiny) třeba lídr produktivity NHL Nikita Kučerov, Auston Matthews, Joe Pavelski nebo Drew Doughty.

David Pastrnak - a man of the people. pic.twitter.com/RqkIRXOPzr — Conor Ryan (@ConorRyan_93) 26. ledna 2019

"Byl jsem docela dost nervózní. V předchozí disciplíně, nájezdech, jsem nedal ani jeden gól ze tří pokusů. Chvilku mi navíc trvalo i trefit první terč, ale pak se to povedlo a já získal sebevědomí," těšilo českého snajpra, pro kterého není vymetání šibenic úkolem z přetěžkých. Ve 49 letošních zápasech za Boston pálil do černého už 27x.

"Bylo to strašně zábavné, užil jsem si to, koukal jsem i na dovednosti s pukem. Přesnost střelby byla totiž až poslední disciplína, což bylo trošku náročné, ale nakonec jsem to zvládl," vyprávěl havířovský odchovanec pro NHL.com.

VIDEO: Podívejte se, jak Pastrňák vyčistil pětici terčů

Pastrňák si díky triumfu vystřílel finanční bonus 25 tisíc dolarů, celá suma se ale u něj moc dlouho neohřeje. Před startem dovednostních soutěží si vyrazil na jídlo s Mathewem Barzalem z Islanders a oba útočníci se dohodli, že si vydělané peníze, ať budou jakékoliv, rozdělí rovným dílem.

A zatímco Pastrňák svou soutěž vyhrál, o rok mladší Kanaďan neměl při "kolečku" o nejrychlejšího bruslaře proti Connoru McDavidovi nárok. Kapitán Edmontonu objel kluziště za 13,378 sekundy a jako první hráč v historii ovládl bruslařskou soutěž třikrát.

"Když jsme se s Mathewem sázeli, nemyslel jsem si, že vyhraju. Naopak jsem doufal, že uspěje on, je sakra rychlý. Měla to být jasná výhra pro mě a nakonec končím s brekem," smál se Pastrňák.

Tři na tři? To miluju!

A bolel ho i další moment. Naštěstí jen obrazně: při přesnosti střelby hokejisté při Utkání hvězd tradičně míří na pětici rozsvěcujících se terčů, letos poprvé ale terčíky měly podobizny obličejů hvězd NHL. A kde byl Pastrňák? Vlevo nahoře, tam bylo jeho místo!

"Co na to říct? Samozřejmě mě každý zásah do mého obličeje bolel. Cítil jsem to pokaždé, když mě kluci zasáhli," naoko se čertil Pastrňák.

Novinka ve velkém pobavila i další hráče. "Chtěl jsem se jít posadit na střídačku, ale když jsem viděl, že pálí do mě, samozřejmě jsem zůstal, musel jsem to pohlídat," vyprávěl pro NHL.com zadák Pittsburghu Kris Letang.

"Trefování terčů byla asi nejzábavnější disciplína celého večera, bavilo mě hodně se na ní jen koukat," pochválil organizátory dělostřelec Washingtonu John Carlson, který předvedl nejtvrdší střelu, když vypálil puk při svém druhém pokusu rychlostí 165,4 kilometru za hodinu.

Dovednostní soutěže byly jen zahřívačka, to hlavní přijde v SAP Center na řadu v noci ze soboty na neděli. Čtvrtý rok za sebou se bude hrát Utkání hvězd podle formátu, v kterém týmy jednotlivých divizí nastupují s třemi hráči v poli a utkají se ve dvacetiminutových zápasech.

"Miluju hru tři na tři. Pro mě je to vlastně lepší než pět na pět, už se toho prostoru na ledě nemůžu dočkat. Můžete si vsadit, že dám gól," zakončil povídání se smíchem Pastrňák, který vytáhne do boje s výběrem Atlantické divize.