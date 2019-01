Utkání hvězd ovládla Metropolitní divize. Crosby zářil, Pastrňák nahrával | iSport.cz

Nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen Crosby, který uspěl v hlasování fanoušků poté, co nasbíral celkem osm bodů za čtyři góly a stejný počet přihrávek. Jednatřicetiletý kapitán Penguins o den dříve vynechal dovednostní soutěže kvůli nemoci, ale v samotné exhibici nechyběl.

Atlantické divizi nepomohly k posunu ze semifinále ani dvě asistence Davida Pastrňáka a prohrála s Metropolitní 4:7. Dvaadvacetiletý Pastrňák byl prvním český zástupcem v tradiční exhibici po třech letech. Před ním se představil naposledy v roce 2016 v Nashvillu útočník Jaromír Jágr, který byl při působení v dresu Floridy kapitánem Atlantické divize.

Celkem nabídly tři dvacetiminutové minizápasy hrané se třemi hráči v poli na obou stranách rekordních 40 branek. Padlo tak maximum z roku 2017, kdy fanoušci v Los Angeles viděli 36 gólů.

