Hertl: Role lídra bych se nebál, kabina mi věří. Tátovi nezavřu pusu nikdy | iSport.cz

Nejdříve třemi góly zazářil proti Crosbymu a spol., při jednom momentu ve stylu Jaromíra Jágra odstrčil u mantinelu Jevgenije Malkina a z pravého kruhu vypálil. Za pár dní přidal hattrick i proti Washingtonu, kdy dokázal zastínit velebeného kanonýra Alexandra Ovečkina. Také on se při partii blýsknul třemi góly, ale právě český úderník, který precizně zvládá navíc defenzivní úkoly, vstřelil ten vítězný.

„To byl krásný pocit, opravdu jo,“ vykládal útočník do telefonu z Havaje, kam během přestávky během All Star Game odjel nabrat síly.

Před sezonou podepsal s klubem Sharks čtyřletou smlouvu, díky níž si v průměru v sezoně vydělá 5,625 milionu dolarů, v přepočtu asi 124 milionů korun. Ale žádný stres z toho nemá. Naopak. Rozjel se do životní formy. Šéfuje vlastnímu útoku, hraje přesilovky, oslabení. Když je třeba zápas strhnout, pokyn ze střídačky je jasný: Hertl na led! Český útočník si ve 47 utkáních připsal 45 bodů (22+23), jediný bodík mu stačí k tomu, aby už zkraje února dorovnal svoje maximum z minulé sezony.

Byl v poslední době kolem vás pěkný šrumec, takže jste pauzu na Havaji uvítal?

„Byl to trochu blázinec. Přeci jenom dva hattricky v jednom týdnu, to je pro mě novinka. Odpočinek byl příjemný. Po padesáti zápasech člověk mohl nabrat síly před poslední třicítkou a hlavně před play off. To už půjde do tuhého. Tedy hlavně se do něj musíme dostat.“

Jaké to je, z ledu si odskočit k moři na Havaj?

„Sluníčko je vždycky příjemné, člověk z něj nabírá energii. Je to relax. Ale já nejsem takový, abych jenom odpočíval.“

Takže to byla klasická aktivní dovolená…

„Nevydržím nic nedělat. Musím se pořád udržovat, takže jsem tady chodil do posilovny. Týden není až tak krátká doba na to, aby nehrozilo, že z toho vypadnu. Takže jsem pořád něco dělal. S Anetou (snoubenkou) jsme celý ostrov prozkoumali. Výlety máme moc rádi. Nejenom, že poznáme krajinu, ale krásně se při tom hýbeme. To je ideální. Kamkoliv jedeme, vždycky to tam procestujeme.“

Jak moc potěší, že jste dva hattricky dal proti posledním vítězům Stanley Cupu?

„Měl bych radost, i kdyby se mi to podařilo proti jakémukoliv jinému mužstvu. V dnešní NHL už není skoro žádný slabý tým. Takže je to jedno. I když je pravda, že když se vám to povede proti hráčům jako Crosby nebo Ovečkin, je to příjemný. Zahřeje to.“

Ruský kanonýr z Capitals dal také tři góly, ale nakonec mu to nebylo nic platné. Vy jste sekundu před koncem přihrál na vyrovnávací gól, pak jste sám rozhodl v nastavení.

„To byl neuvěřitelný pocit. Jsem moc rád. Takový okamžik nepřichází každý den, užil jsem si to. Hlavně proto, že jsme dokázali vyhrát jako tým.“

Dalo se to přirovnat ke čtyřgólové explozi proti New York Rangers hned při vašem třetím zápase v NHL v sezoně 2013/14?

„Pokud jde o emoce, tak asi jo. I když tehdy to bylo jiné. Dal jsem sice čtyři branky, ale na druhé straně bylo utkání jasně rozhodnuté. Tady to bylo drama. Uspěli jsme až v nastavení. Oba momenty jsou každopádně nezapomenutelné.“

Jaké to bylo ukrást slávu Ovečkinovi?

„To bych zase úplně neřekl.“ (usměje se)

Vyhrál jste vy.

„To jo, ale on je jiný hráč, hattricků má už asi pětadvacet. Celkově má mraky gólů. Takže on si toho hattricku pomalu ani nevšimne, pro mě je teprve třetí v kariéře. Nejsem takový střelec jako on. Víc si to dokážu vychutnat. O jeho schopnostech nemá cenu mluvit, je obdivuhodné, že se dokáže takhle dlouho držet na vrcholu a pořád mu to tam padá.“

Mrzí vás, že jste nebyl označený jako první hvězda zápasu, ale byl to právě Ovečkin? Možná i proto, že jste srovnali vteřinu před koncem, což mohlo být v době, kdy novináři hvězdu vybrali.

„Takhle to neberu. Člověk pochopitelně zaregistruje, kdo je hvězda, ale v tu chvíli jsem byl hlavně rád, že jsme vyhráli. To je nejdůležitější. Měl jsem radost, že jsem pomohl i góly a nahrávkou."