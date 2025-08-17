MKA jako nová posila Sparty. Jaro prostě musel odpískat, najednou se hlásí o slovo
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Prodírá se na hlavní scénu, tedy do základní sestavy Sparty Briana Priskeho. Také v jeho případě se ukazuje, jak velký vliv má změna prostředí plus soukromý život. Nyní je tu jiný Magnus Kofod Andersen.
V zimě dorazil s vizitkou posily z italské ligy. Na soustředění v Marbelle vyprávěl, jak vstřelil hned v prvním zápase za Venezii gól Laziu, jak pro něj byla čest vyzkoušet jednu z nejlepších soutěží světa. Rovněž básnil o svém vztahu s Peterem Vindahlem, jsou velcí kamarádi.
Hned v prvním utkání proti silnému Bodø/Glimt, kdy naskočil na půl hodiny, ukázal, že by mohl a měl pomoci. Organizoval hru, posílal pasy vpřed, přesně to si od něj slibovali kouč tehdejší kouč Lars Friis se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým.
Jenže nestalo se.
Kvůli všemožným okolnostem, adaptaci, rodinným trablům, konkurenci, naděje na jaře vůbec nenaplnil. Prožíval věci, které ho zle brzdily. A tak byl odepisován, i když dostal jen pár štěků. Vlastně neměl možnost ukázat, co je zač. Naskočil do jedenácti z dvaadvaceti utkání, v lize devětkrát, přičemž absolvoval průměrně 37 minut. V základu byl pouze dvakrát.
Od léta však hraje za Spartu jiný Magnus Kofod Andersen, aktuálně se velmi mocně tlačí do základní sestavy. Má dovednosti, dokáže být i nesmlouvavý, organizuje spoluhráče. Tlačí na pozici Kaana Kairinena, i když je schopen odehrát také post s označením osm. Pomohlo mu (především) uklidnění mysli i příchod Priskeho.
Letenští ho musí brát jako novou posilu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu