Na plácku mezi mrakodrapy. Hvězdy Toronta vzbudily rozruch už v metru | iSport.cz

Byl to asi hodně zajímavý zážitek pro obyvatele Toronta, kteří ve čtvrtek dopoledne jeli metrem do práce. Ve stanici Union, která je jen pár metrů od Scotiabank Areny, najednou naskákalo do vagonů několik hráčů v hokejové výstroji. „Myslím, že jsme překvapili hodně lidí. Někteří lidé zvedli hlavu a byli šokovaní,“ usmíval se útočník Connor Brown.

Hokejové hvězdy jely metrem v kompletní výstroji, brankář Frederik Andersen dostal s betony místo k sezení. Všichni si cestu užívali, klubový Twitter byl zaplněný rozesmátými fotkami. „Když jsem vyrůstal a jezdil na zápasy Leafs, jezdil jsem metrem. Je to nejlepší cesta, jak porazit dopravu,“ zmínil torontský rodák Zach Hyman. „Ve výstroji to bylo samozřejmě jiné, ale byla to zábava.“

Cesta trvala jen dvě zastávky. Po výstupu ve stanici Osgoode čekala hráče ještě krátká procházka na Nathan Phillips Square, kde bylo připraveno umělé kluziště. Podobný venkovní trénink pořádají Leafs každoročně, letos se však uskutečnil přímo před městkou radnicí.

Riding the rocket up to practice. #LeafsForever pic.twitter.com/sdxhqMYr1o — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 7, 2019

Trenér Mike Babcock připravil pro trénink miniturnaj trojic, který ovládli Auston Matthews, Connor Brown a Jake Muzzin, který přišel teprve nedávno z Los Angeles. Dorazilo několik stovek fanoušků. „Chodit na zápasy je velmi drahé. Hodně lidí jde jen na jeden zápas za rok, pokud mají štěstí, nebo cestují na venkovní zápasy, aby nás viděli. Takže něco takového je výjimečné,“ liboval si kouč jednoho z největších favoritů na Stanley Cup nevšední akci.

Hráči si speciální trénink užili. V nabušeném programu NHL je každé odreagování fajn. John Tavares si připadal jako malý kluk. „Jen být venku, změnit atmosféru… Jsme v srdci města mezi panorama a samozřejmě s úžasnou podporou našich fanoušků. Snažíte se ocenit zvláštní okamžiky, jako je tento, kde se dostanete ke kontaktu s fanoušky,“ řekl Tavares.

„Tohle je Leafs Nation,“ dodal Hyman. „Je super to vidět. Nečekal jsem tak velkou účast,“ potěšil ho počet fanoušků. Trénink Leafs byl jen jednou z částí celého dne na kluzišti v centru města. Mimo jiné se v exhibičním utkání předvedly klubové legendy proti městským radním. „Toto je světového hlavní město hokeje,“ zakončil starosta John Tory.