Miliony dolarů se pohrnou na účet. Matthews je vítězem nového kontraktu | iSport.cz

Každý, kdo aspoň trochu sleduje NHL, má na podpis Austona Matthewse názor. V zásadě jsou dva proudy. První říká, že se Toronto dostává do velkých problémů, protože míří pod stejný tlak jako Chicago. Nebude mít šanci všechny svoje hvězdy udržet kvůli platovému stropu. Generální manažer Kyle Dubas rozdává hlavně šeky. A druhý? Dubas je borec, který vidí za dva rohy. Převzal dobrý tým po Lou Lamoriellovi a dělá z něj ještě lepší. Takový, který si tuhle a minimálně dvě další sezony může jít pro Stanley Cup.

Matthewse mohl klubu podepsat až na osm let. Nakonec si s ním Toronto pláclo na pěti. Ročně jeho kontrakt ukrojí z platového stropu 11,63 milionu dolarů, v příští sezoně dostane hráč na účet 15,9 milionu. „Všechny týmy mají nad sebou limit v podobě platového stropu. Řešili jsme všechny varianty od tří do osmi let. Domluvili se na pěti. Myslím, že spokojené jsou nakonec obě strany,“ pronesl Matthews.

Ano, je to obrovská suma, která je velmi podobná tomu, kolik dá organizace příští rok Johnu Tavaresovi (11 milionů se počítá do stropu, 15,9 milionu je ale hodnota šeku pro další ročník). Toronto tím taky dá nejvíc peněz za dva elitní útočníky během jedné sezony. Předskočí tak Dallas (Seguin & Benn) i Edmonton (McDavid & Draisaitl). A čísla taky říkají, že za dvojici M+T organizace příští rok vydá 27 procent platového stropu (měl by být 83 milionů dolarů). Přesně tak, jen za dva hráče. Do toho musí v létě podepsat ještě Mitche Marnera, jehož cena by měla být někde nad 10 miliony dolarů.

Pak je tady ještě jedna optika. Platový strop se vyvíjí a pro Matthewse je to první velká smlouva. Když takový kontrakt podepisoval Sidney Crosby v roce 2008, Pittsburgh stál „jen“ 8,7 milionu. Ovšem byl v NHL nižší i strop. A pro Penguins odpovídala Crosbyho gáže 17 procentům zatížení platového maxima. Matthews pro Toronto ale představuje 14 procent. Z tohoto pohledu je lepší investicí než Crosby.

Kolik týmy zaplatí útočným hvězdám v příští sezoně Tým Hráči Celkový plat* Kolik ukrojí z platového stropu** Toronto Auston Matthews + John Tavares 31,8 milionů 27 % Dallas Tyler Seguin + Jamie Benn 26,5 milionů 23 % Edmonton Connor McDavid + Leon Draisaitl 23 milionů 25 % Tampa Bay Nikita Kučerov + Steven Stamkos 21,5 milionů 22 % Chicago Patrick Kane + Jonathan Toews 19,6 milionů 25 % Pittsburgh Sidney Crosby + Jevgenij Malkin 18,5 milionů 22 % Washington Alexander Ovečkin + Jevgenij Kuzněcov 17,4 milionů 21 % * Částka je uvedena v dolarech

** Předpoklad, že platový strop v příští sezoně bude 83 milionů

Celkově se ale stal Matthews hlavním vítězem celé akce. To, že se upsal na pět let, znamená, že se v roce 2024 stane zcela volným hráčem, tedy už ve 26 letech. Nikde není napsáno, že se nemusí domluvit na dalším kontraktu s Torontem (viz. Crosby a Pittsburgh). Na druhou stranu může vyzkoušet trh, odejít tam, kde mu nabídnou nejvíc. Nebo tam, kde bude cítit, že vyhraje NHL, pokud se u Maple Leafs nedočká. Nevíte, kde Toronto za pět let bude. Matthewsovi dává pětiletý kontrakt docela svobodu, plus vidinu dalších dobrých peněz.

A teď mistrovská kolonka jeho kontraktu. Základní plat tvoří 700 tisíc v prvních dvou letech, ve třech dalších pak 750. Podpisový bonus klesá z 15,2 milionu ročně na 7,2 milionu. Takže z 94 procent jeho plat tvoří podpisové bonusy. Celkem na nich vydělá 54,5 milionu, základní plat přinese jen 3,65 milionu. A kde je ta výhoda? Pokud by vypršela kolektivní smlouva, nebo se v NHL rozjela stávka, dostane podpisový bonus bez ohledu na dění v lize. A pak jde o daně. Podpisový bonus se v Torontu daní jen 15 procenty, zato plat 53,5 procenta. Vítězem je tedy Matthews.

Cítí se jím však i Dubas: „Vážíme si toho, co Auston a lidé kolem něj udělali. Domluvit se na smlouvě je vždycky hodně dlouhý proces a je mi jasné, že se tím hráči nechtějí během sezony zase tolik zabývat, má to logiku. Nám to ale ohromně pomohlo, můžeme se teď naplno pustit do věcí, které jsou spojeny s uzávěrkou přestupů.“

Má pod sebou hodně talentovaný tým, ale taky bouřlivé léto. Vypadá to, že pod stropem mu zůstane zhruba 16 milionů dolarů za předpokladu, že Nathan Horton bude mezi dlouhodobě zraněnými hráči a klub nechá bez emocí skončit smlouvy obránců Jakea Gardinera s Ronem Hainseym. Do téhle částky musí pak nacpat trio Mitch Marner, Kasperi Kapanen a Andreas Johnsson. Prioritou je první muž ze seznamu. „Podpisem Austona se pro nás nic nezměnilo. Chceme, aby se teď Mitch koncentroval jenom na hokej, ne aby se rozptyloval něčím jiným,“ uvedl Marnerův agent Darren Ferris, že se na Dubase těší v létě.

„Když se budou chtít bavit, jsme tady. Přání Mitchova týmu ale plně respektujeme, promluvíme si, až budou nachystáni. Mitch se stane členem Maple Leafs na dlouhou dobu a je úplně jedno, jak toho budeme muset dosáhnout. Tohle není žádný problém,“ zůstává v klidu šéf klubu.

Jestli jde dobrou cestou, ukáže jen jedna jediná statistika. Ta nejpodstatnější. Kolikrát si extrémně talentovaný tým sáhne na Stanley Cup.