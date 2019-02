Krejčí září a v historickém pořadí kácí Čechy. Sundá i třetího Hejduka? | iSport.cz

David Krejčí je skutečný lídr. Jakmile se s neschopenkou dostal od ledu David Pastrňák, produktivitu týmu vzal na sebe právě on, rodák ze Šternberku. Byť Krejčí zůstal přikovaný ve druhé formaci, lehce mu stoupl celkový prostor na ledě, hlavně však šel nahoru v čase stráveném v přesilovce, v noci na dnešek strávil v převaze přes 4 minuty.

Tři úterní gólové asistence vydatně pomohly Bostonu vyhrát na horkém ledě v San Jose, u špičkového týmu Západní konference, za nějž zazářil veterán Joe Thornton prvním hattrickem od října 2010.

Kreativní šampion Stanley Cupu se v průběžné tabulce české produktivity v NHL vyšvihl s 52 body (14+38) před Jakuba Voráčka a nyní dlí za Davidem Pastrňákem a Tomášem Hertlem na třetí příčce. Především však spáchal obrovský skok v historickém pořadí bodování českých hokejistů v elitní světové lize.

David Krejčí přispěl v NHL třemi asistencemi k vítězství Bostonu 6:5 v prodloužení nad San Jose a bodoval počtvrté za sebou.







Ročník 2018/19 Krejčí zahajoval na 22. pozici, během čtyř měsíců přeskočil Aleše Hemského (572), Petra Klímu (573), Radka Dvořáka (590), Martina Havláta (594), Michala Pivoňku (599), Tomáše Plekance (608) a Martina Ručinského (612).

Jediný bod Krejčího dělí od Jakuba Voráčka a Radima Vrbaty (oba 623), v těsné blízkosti je pak další velký úlovek v podobě Roberta Reichla (630). A jen 16 bodů dělí mazáka Bostonu od vstupu do klubu TOP 10, českou desítku uzavírá Roman Hamrlík s 638 body.

Ačkoli Krejčího kariéru pocuchávají nepříjemné zdravotní trable především s kyčlemi, kvůli nimž přišel o dobrou stovku zápasů, v této sezoně drží jako slepený, nevynechal dosud jediný duel.

Pokud mu zdraví a herní pohoda vydrží, minimálně do 35 let by mohl hrát NHL na nejvyšší úrovni, střádat šedesátibodové ročníky. Velmi reálný je tak útok na 805 bodů Milana Hejduka, třetího muže v pořadí. Druhý Patrik Eliáš s 1025 body se zřejmě bát nemusí. A Jaromír Jágr nespadne z trůnu nikdy...