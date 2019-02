TOP 5 tváří uzávěrky v NHL: Šikula, cestovatel i vzpomínka na Tygry | iSport.cz

Derick Brassard (Florida -> Colorado)

Derick Brassard • Foto AP Photo/Nick Wass

Do Colorada: Derick Brassard

Na Floridu: Volba ve 3. kole draftu 2020 a v 6. kole draftu. Ta zmizí v případě, že se hráč Coloradu pro další sezonu upíše.

Nejzajímavější je na celém trejdu Brassardova cesta z posledních měsíců. Ještě 24. února 2018 byl hráčem Ottawy. Ta ho vyměnila do Vegas, které ho obratem poslalo do Pittsburghu. Jenže tam to Brassardovi moc nešlo, a tak 1. února 2019 zmizel na Floridu. Už po trejdu se ale mluvilo o tom, že bude hráč brzy znovu vyměněn. Nakonec to nebylo do Columbusu, kde kariéru v NHL načínal, ale do Colorada. Teď už by se asi nejraději pořádně usadil...