Bylo to stupidní. Nepřátelé v kabině Bostonu zakopali válečnou sekeru | iSport.cz

Jednal jsem v rámci vlastní obrany a chtěl jsem se připravit na srážku. Přesně takhle se hájil v lednu 2018 před disciplinární komisí Marchand, ale odborníci na přestupky si žádné bulíky na nos pověsit nenechali. Také proto, že Marchand je na zákroky na hraně a za ní odborníkem.

„Takhle se pozice nebrání, nebyl to defenzivní manévr, nýbrž útočný," vyslechl si verdikt vítěz Stanley Cupu z roku 2011. Byla z toho pro něj stopka na pět zápasů.

Ale co je to proti Johanssonovi, který příští utkání odehrál až 6. října. S otřesem mozku není radno si zahrávat... I proto si po střetu s forvardem Bostonu rychle ulevil.

„Bylo to od něj stupidní, k tomu se nedá nic jiného řict," čertil se v rozhovoru pro ESPN. „Hra už na tom místě stejně neprobíhala, vůbec to nemusel dělat. Je smutné vidět, že na ledě se stále pohybují hokejisté kteří ostatním chtějí ublížit," natřel Marchanda na konci března 2018, když se pomalu vracel do tréninkového procesu.

„Rozhodně se stále stává, že se hráči srazí a někdo se zraní, ale tohle nebyl ten případ. Tohle bylo fakt smutné. Snad se svým počínáním skončí trochu dříve, než někomu ukončí kariéru," pokračoval ve štiplavém projevu majitel stříbrné olympijské medaile z roku 2014.

VIDEO: Takhle Marchand vyřadil Johanssona

Neuklidnila ho samozřejmě ani pětizápasová stopka pro svého nepřítele. „To fakt ne, vzhledem k tomu, že už byl suspendován asi tak devětkrát," odsekl.

No a teď si rychle otočte kalendář o rok dopředu. Pondělní přestupová uzávěrka předurčila Bostonu pozici kupujícího a New Jersey zase toho, kdo už se spíš soustředí na další ročníky. Čtyřiadvacítka draftu z roku 2009 a bývalý hráč Washington Capitals se rázem stal žádaným mužem a závod o něj vyhráli právě Bruins. S Marchandem.

Ten nelenil a hned se rozhodl žehlit. Ještě, než se nový kolega objevil v šatně, tak mu zavolal s úmyslem situaci ujasnit. „Bylo to od něj pěkné gesto a jen potvrdilo to, jak o něm všichni vykládají, že je to v civilu skutečně milý chlapík," řekl osmadvacetiletý hokejista pro TSN.

Generální manažer mužstva sdělil ohledně nové posily mužstva, že sám Johansson bude určitě radši, když bude mít Marchanda vedle sebe, než když proti němu bude muset hrát. Od svého kanonýra zase čekal, že půjde společnému přátelství naproti.

„Není to nic snadného, vím, že Marchyho to tehdy mrzelo. Nechtěl nikoho zranit. Myslím, že to zvládne a bude jedním z prvních, kdo ho v šatně přivítá. Hokejisté jsou prostě takoví, na ledě se seřežou, ale pak spolu jdou v klidu na pivo," popsal atmosféru Sweeney, který si sám v lize v barvách Bruins odkroutil patnáct ročníků.

A premiéra v úterý vyšla. Johansson, mimochodem první hráč klubové historie, který nosí na zádech číslo 90, společně s Davidem Krejčím krásně připravil gól pro Jakea DeBruska a Boston porazil San Jose 4:1.

Marchand byl u zbývajících tří branek... Tohle bude fungovat.

VIDEO: Johansson krásně kombinoval s Krejčím