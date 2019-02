Děs a hrůza v New Jersey. Po souboji s Frolíkem se bek minuty nehýbal | iSport.cz

Byla to opravdu strašidelná podívaná. Švýcarský obránce ležel za brankou Davida Ritticha tváří na ledě, mrkal, ale nehýbal se. Stačila krátká komunikace s třiadvacetiletým zadákem a jeho spoluhráči začali okamžitě mávat na střídačku. Přivezte nosítka!

A hala ztichla...

Co se vlastně přesně stalo? Mueller a Frolík si prohodili pozice, domácí obránce se vydal do útoku a chtěl po přihrávce od Travise Zajaca zakončit a český útočník se snažil ho bránit. Jenže rozjetý rodák z Churu pak před bránou Flames zakopl a po lehkém kontaktu s českým útočníkem, kterého měl za zády, padal obličejem na mantinel.

VIDEO: Takhle se Mueller zranil

„Vypadalo to, že lehce zakopl a já pak padl ještě na něj. Od začátku jsem věděl, že to bude opravdu zlé. Rychle jsem se po zápase ptal našich doktorů, jak na tom je a dozvěděl jsem se, že to bylo lepší, než to vypadalo," vykládal pro NHL.com hostující forvard. „Snad to bude v pohodě, je to nanic, když se něco takového stane," vykládal zkroušeně Frolík.

Muellerův stav byl údajně stabilní a pozitivní, ještě než odjel na nosítkách do šatny, ukázal tleskajícím fanouškům v hale zdvižený palec. To bylo příjemné uklidnění.

„Mirco je při vědomí a plně pohybuje všemi končetinami," řekl dychtícím novinářům trenér John Hynes. „V pohodě byl také duševně, než opustil halu a vydal se do nemocnice dokonce se na chvíli sám posadil," řekl.

Stejně jako v šatně Devils si oddychli i v kabině hostí, také hráčům Flames se ulevilo, když viděli, že Mueller vypadal v rámci možností lépe.

„Měli jsme radost, když jsme viděli, že hýbe rukama. Je to mladý šikovný kluk, přejeme mu, aby se brzy uzdravil a budeme na něj myslet," uznal sportovně kapitán kanadského mužstva Mark Giordano.

VIDEO: Sestřih utkání - New Jersey - Calgary