Zranění v dolní části, nebo v horní části těla. Proč NHL tají diagnózy? | iSport.cz

Mohla to být jedna z TOP událostí této sezony. Bitka brankářů mezi Marc-Andrém Fleurym a Davidem Rittichem. Český gólman ale výzvám slavného soka odolal. • Profimedia.cz

Zranění hráčů? To je v NHL přísně utajovaná informace. • Koláž iSport.cz

Víte, proč v posledních dvou zápasech za Philadelphii nenastoupil Jakub Voráček? Utrpěl zranění v dolní části těla. Jsou tu další dva české případy. Vladimír Sobotka (Buffalo), který se vrátil do sestavy v nočním zápase v Chicagu, či Pavel Zacha (New Jersey). V jejich případě zněla diagnóza odlišně: zranění v horní části těla. Ony dva výrazy, tedy „lower-body injury“ a „upper-body injury“, patří už dvacet let ke koloritu NHL. Stala se z nich fráze ve slovníku tiskových mluvčí a trenérů – a stále častěji jsou i terčem vtípků.