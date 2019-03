První gól a konec. Hájek si užil radost a nedohrál, má po sezoně? | iSport.cz

Kdyby neexistovaly platové stropy, New York Rangers by asi nic nepřinutilo, aby přemýšleli jiným stylem, než že počkají, kde bude volná hvězda bez smlouvy a pak ji přeplatí. Ve starých časech by přestavba týmu proběhla tak, že se vytáhnou dolary a pořádně se roztočí.

S omezením platových výdajů podobné divočiny skončily. A tak i bohatý tým z Manhattanu musí vsadit na radikální přestavbu, která je založena na piplání vlastních voleb z draftu a mladých hráčů. Mezi ně patří i Libor Hájek, jedenadvacetiletý obránce, kterého organizace získala před rokem z Tampy Bay. Stal se čtvrtým hráčem Rangers, který si v sezoně připsal první starty v NHL, v minulém ročníku si premiéru odbylo dokonce osm hokejistů. Celkově v této sezoně nasadila organizace do akce šest hráčů v maximálním věku 21 let. Proto se o klubu víc a víc mluví jako o „Baby Rangers“.

Trenér David Quinn dal Hájkovi šanci po 58 zápasech na farmě, kde si připsal 5 bodů za asistence. „Čísla mohou být občas zavádějící, obzvlášť pokud jde o obránce v AHL. My se hlavně zaměřili na to, jaké Libor dělal pokroky hře, a ty tam vidět jsou. Proto jsme ho povolali nahoru, tuhle příležitost si vyloženě zasloužil. Dobře bruslí a už v kempu jsem si ho oblíbil. Dovede dělat správná rozhodnutí, když drží puk, má skvělou průnikovou přihrávku. To je pár důvodů, proč je tady,“ vysvětloval novinářům.

Po premiéře proti Montrealu si ho ale dobíral. Chválil ho, že těžký zápas zvládl, pak se taky usmíval momentu, kdy na trestnou zamířil kvůli držení soupeřovy hokejky: „Mám pocit, že tenhle faul jsem viděl naposledy někdy v roce 1978.“ Mimochodem, Quinn je bývalý obránce, jen měl v kariéře pech. Kvůli nemoci musel hokejovou cestu brzy zabalit. Jako kapitán univerzity v Bostonu a třináctka draftu 1984 měl přitom našlápnuto skvěle.

VIDEO: Hájkův první gól v NHL

Hájkův čas v zápasech vyrostl až na 21:44 minut. „Poznáte, jak tuhle hru má hrozně rád. Vypadá připravený na NHL, chytrý, skvěle bruslí a dělá při zápase hromadu věcí hrozně dobře,“ dostalo se mu i výjimečné poklony od brankáře Henrika Lundqvista.

V sobotu, ve svém pátém vystoupení, navíc vstřelil první gól. Prodal svoje ofenzivní instinkty, vyrazil mezi kruhy, přesně vypálil nad rameno Coryho Schneidera a srovnal na 2:2 proti New Jersey. Spoluhráči ho pak málem u mantinelu umačkali, Ryan Strome se postaral o puk na památku.

Happy end se ale nekonal. Po pár minutách ho za vlastní brankou nešťastně trefi l Blake Coleman na rameno. Nebyl to faul, spíš smůla. A mladý obránce odešel do kabiny. Hrozí, že chybět bude až do konce sezony a světla v NHL pro něj na chvíli zhasnou.

Pro jeho budoucnost v Rangers by to ale nic vážného znamenat nemělo. Když před rokem poslali do Tampy Bay svého kapitána Ryana McDonagha, trvali na tom, že součástí obchodu musí být i mladý bek z Česka. Žádný Hájek? Žádný obchod.

Nakonec si kluby plácly a bývalý hráč Komety Brno změnil adresu. Tým z New Yorku si ho chtěl dobře nachystat v AHL, proto nespěchal s jeho nasazením v NHL. „Pokud v lize začínáte, podle mě je důležité, abyste si toho nenakládali moc, nechtěli na ledě zvládnout úplně všechno. Důležité je, abyste začali od malých věcí, těch jednoduchých, získávali postupně jistotu a drželi nervy na uzdě,“ vypočítával Quinn, co je důležité pro nováčka.

Chvíle, kdy věřil, že Hájek NHL zvládne, přišla. Quinn se nespletl. Jedenadvacetiletý bek začal žít svůj sen. Jenže Colemanův hit mu ho zase na chvíli vzal.