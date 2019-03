Krejčí rozhodl v poslední minutě o výhře, Hájek má první gól v NHL | iSport.cz

SOUHRN | Už devatenáct zápasů v řadě bodovali Boston Bruins a jde o jejich druhou nejdelší sérii v historii. O výhře 3:2 nad Ottawou rozhodl tečí v čase 59:15 David Krejčí a Senators nadobro uzavřel cestu do play off. Vítězství 4:2 nad New Jersey si připsali hokejisté New York Rangers a prvním gólem v NHL ve svém pátém zápase jim k tomu pomohl český nováček Libor Hájek. Tomáš Nosek se gólem a přihrávkou podílel na vítězství Vegas 6:2 ve Vancouveru. I díky trefě Davida Kämpfa uspělo Chicago 2:1 v Dallasu.