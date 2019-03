Rána do oka a strach. Na 48 hodin jsem oslepl, říká obránce Caroliny | iSport.cz

Kariéra hokejisty je protkaná lékařskými prohlídkami. Tuhle vyhozené rameno, tamhle vykloktané zuby a sem tam i nějaká ta jizva. Bez toho by to nešlo, tady hrají ostří hoši. I sedmadvacetiletý De Haan si podobnými situacemi prošel, nicméně to, co ho potkalo nedávno, nikdy předtím nezažil.

Zásah Alexe Kerfoota z Colorada z 11. března pro něj znamenal konec utkání a Američan se určitě chvílemi neubránil ani myšlenkám na konec kariéry. Okamžitě po úderu totiž přestal na pravé oko vidět a sám hráč přiznal, že myslel na nejhorší.

Okamžitě putoval do nemocnice v Denveru a příští minuty se táhly spíš jako hodiny. „Měl byste být v pořádku, řekl mi doktor po několika vyšetřeních. Nicméně to bylo to nejpozitivnější, co mi za celou tu dobu tam sdělil," řekl de Haan, který dostal nakázáno ležet a odpočívat, aby se jeho zrakový orgán mohl léčit.

Následovala fáze, kdy se mu oko začalo zalévat krví a hráčovo vidění bylo silně rozostřené. Sám tyto stavy přirovává k úderu pěstí do nosu.

Další týden se majitel stříbra z MS 2017 vrátil do tréninkového režimu s celoobličejovým krytem a se speciálními čočkami. „Hlídají, aby se oko moc nehýbalo a mohlo se léčit," řekl pro News Obsrver a uvědomoval si, jaké měl vlastně štěstí v neštěstí.

„Beru to tak, že to prostě byla smůla. Nikdy jsem nedostal žádný zásah od nosu nahoru," zavzpomínal.

Jak křehká je kariéra sportovce De Haan určitě moc dobře ví, nicméně kdyby si nebyl jistý, pro důkazy nemusí chodit daleko. Bývalý asistent generálního manažera Caroliny (v tuto chvíli má stejnou pozici v Pittsburghu) Jason Karmanos i současný trenér týmu Paul Maurice museli aktivní kariéry ukončit kvůli zranění.

Oškilvé zranění oka kdysi utrpěl i trenér Rod Brind´Amour, a také on ho popisuje jako jednu z nejnepříjemnějších věcí v životě. „Bylo to dost zlé a děsivé, vážně jsem si myslel, že jsem přišel o oko. Chápu, čím si Calvin procházel a jsem rád, že bude v pořádku," řekl kouč.

A měl pravdu, jeden z pilířů obrany se vrátil ve čtvrtečním utkání proti Tampě Bay. Na ledě strávil 18 minut a 40 vteřin, zapsal záporný bod a střelu na bránu a i když se tentokrát prohrálo (3:6), de Haan si určitě aspoň trochu oddechl...