Kdy půjde do branky Mrázek? Trenér Canes vysvětluje, proč střídá gólmany | iSport.cz

Předsezonní situace v brankovišti Carolina Hurricanes? Jedničkou by měl být podle platu a délky kontraktu Scott Darling. Vítěz Stanley Cupu s Chicagem z roku 2015 má kontrakt až do konce sezony 2020/21, průměrný příjem přes 4 miliony dolarů a částečnou klauzuli o nevyměnitelnosti.

Dvojkou s potenciálem jedničky měl být Petr Mrázek, který chtěl u Hurricanes znovu pořádně nakopnout kariéru a s klubem podepsal roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů. McElhinney pak přišel těsně před startem sezony z listiny nechráněných hráčů s lehce nejasnou rolí.

Realita byla úplně jiná. Solidně placený Darling skončil po osmi ne moc dobře odchytaných zápasech na farmě v Charlotte a o práci se dělí druhá dvojička. Mrázek má odchytáno 35 utkání a McElhinney 29.

A protože trenér mužstva Rod Brind´Amour má dle svých slov starostí s hráči dost, o tom, kdo půjde do branky, rozhoduje sedmačtyřicetiletý Bales. „On s nimi pracuje, zná je nejlíp. Vždycky se ho zeptám, koho by nasadil, on řekne jméno a mě až samotného překvapuje, jak se vždycky trefí tak, jak bych vybral i já sám," popisuje Brind´Amour.

Že svou práci asi Bales dělá dobře říkají i čísla. McElhinneyho bilance z posledních deseti zápasů je 6-3-1 a Mrázkova dokonce 8-2-0. I to o něčem svědčí. Bales se navíc musí i tak trochu starat o to, aby to mezi oběma gólmany v obdobných pozicích dobře fungovalo.

Zkušenosti ale má, než přišel do Caroliny pracoval totiž v Pittsburghu s oblíbeným Marc-Andre Fleurym a rostoucí hvězdou Mattem Murraym. Nic snadného. Bales to ale zvládl a se současnou dvojicí to má určitě snazší. Pomáhá i to, že brankář vždy včas ví, jestli půjde do hry.

„Žádná zbytečná překvapení a čekání do posledních minut," chválí si McElhinney psychickou výpomoc.

A teď příklad v praxi. Na začátku února Carolina přehrála Pittsburgh 4:0, a to i díky výtečnému McElhinneyho výkonu. Když spolu tyto týmy hrály v úterý znovu, logika by velela nasazení stejného gólmana. Bales ale ukázal na Mrázka.

„Zvolit McElhinneyho by asi dávalo smysl, ale tehdy se hrálo venku a teď doma. Já jsem chtěl udržet oba v permanenci a Petr byl čerstvý. Nechtěl jsem se nechat ovlivnit tím, že Curtis byl předchozí vzájemný zápas skvělý," popisoval volbu.

A vyšla. Český gólman pochytal 38 střel a zářil i v nájezdech. Chytil všechny a Hurricanes vyhráli 3:2. Mrázek pak divoce slavil a potvrdil, že poslední týdny je přece jen trochu dominantnější než jeho kolega. „Asi mu chvíli trvalo než se tu zabydlel a začal být sám sebou. Z jeho energie ale tým čerpá, mám z toho radost," chválil Brind´Amour.

Emoce - to je něco pro Mrázka. Radostné oslavy u něj byly k vidění od mladých let, a když energii dokáže využít ve svůj prospěch, je takřka nepřekonatelný.

„Ale oba naši gólmani jsou dost soutěživí, jen to každý dává najevo jinak. Oba mají obrovskou chuť vítězit," dodal spokojený trenér Canes.