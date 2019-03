Hráči NHL volili. Kdo je největší prudič a kdo je nejpodceňovanější? | iSport.cz

Hráči NHL volili, jak hlasování dopadlo? • FOTO: Koláž: iSport.cz Kdo je nejšikovnější, kdo zase nejlepší na svém postu a kdo je největší provokatér? A co takhle nejzábavnější maskot nebo hala s nejlepší atmosférou? O tom všem hlasovali sami hráči a výsledky byly zveřejněny na stránkách hráčské asociace NHLPA. Zapojilo se na 500 hokejistů a vy se teď můžete podívat na výsledky.

Nejšikovnější hráč: Connor McDavid Connor McDavid • Foto Reuters 1. Connor McDavid (Edmonton) - 63,6%

2. Sidney Crosby (Pittsburgh) - 17,2%

3. Nathan MacKinnon (Colorado) - 4,1% Kapitán Oilers sice svůj tým podruhé v řadě do play off nedotáhne, ale kde by se tým potácel bez něj? Kdo ho viděl hrát naživo říká, že je o třídu výš než konkurence.

Nejlepší obránce: Victor Hedman Victor Hedman • Foto Reuters / Kim Klement-USA TODAY Sports 1. Victor Hedman (Tampa Bay) - 31,7%

2. Drew Doughty (Los Angeles) - 20,9%

3. Brent Burns (San Jose) - 10,6% S dvaapadesáti body je sice bek nejlepšího týmu NHL v kanadském bodování "až" desátý, nicméně jednička draftu 2009 válí. Tampa je tak vysoko i díky němu.

Nejlepší brankář: Carey Price Carey Price • Foto Reuters / James Guillory-USA TODAY Sports 1. Carey Price (Montreal) - 29,9%

2. Pekka Rinne (Nashville) - 17,3%

3. Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) - 17,1% Montreal tak tak drží poslední postupové místo ve Východní konferenci a nemít Price, byl by na tom ještě hůř. Nedávno se stal nejúspěšnějším gólmanem v historii Canadiens v počtu výher.

Nejlepší střela: Alexandr Ovečkin Alexandr Ovečkin • Foto Profimedia.cz 1. Alexandr Ovečkin (Washington) - 50,2%

2. Shea Weber (Montreal) - 14,6%

3. Patrik Laine (Winnipeg) - 12,6% Překvapení? Ale ne... Kdyby byl náskok ještě vyšší nikdo by se nedivil. Jeho pozice mezi kruhy by si zasloužila copyright, na Rusovu střelu ještě nikdo odpověď nenašel.

Nejvíce podceňovaný hráč: Aleksander Barkov Aleksander Barkov • Foto AP Photo/Keith Srakocic 1. Aleksander Barkov (Florida) - 21,5%

2. Nicklas Bäckström (Washington) - 11,4%

3. Brayden Point (Tampa Bay) - 7,7% Jak velký hype by byl kolem tohoto hráče kdyby působil na hokejovějším trhu? Dvanáctý muž bodování je skvělý téměř ve všech aspektech hry, je velkým kandidátem na Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče i Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka.

Proti komu se nejhůře hraje: Connor McDavid Connor McDavid • Foto Reuters / Perry Nelson-USA TODAY Sports 1. Connor McDavid (Edmonton) - 30,9%

2. Sidney Crosby (Pittsburgh) - 16%

3. Patrice Bergeron (Boston) - 9,2% McDavidova rychlost je neskutečná a v kombinaci s jeho šikovností a střelou jde o noční můru obránců. Ligové hvězdy se stále drží Sidney Crosby, který sice stárne, ale rozhodně se nezhoršuje.

Hráč, kolem kterého stavět tým: Connor McDavid Connor McDavid • Foto Reuters / Aaron Doster-USA TODAY Sports 1. Connor McDavid (Edmonton) - 60%

2. Sidney Crosby (Pittsburgh) - 18,5%

3. Auston Matthews (Toronto) - 4,3% Tihle dva moc šancí konkurenci nedávají. Crosby už třikrát dovedl Pittsburgh ke Stanley Cupu, McDavid má zatím problém vůbec dojít s Oilers do play off, ale to není jeho chyba. Je nepochybně hvězdou číslo jedna.

Nejoblíbenější trash-talker: Brad Marchand Brad Marchand • Foto Reuters / Winslow Townson-USA TODAY Sports 1. Brad Marchand (Boston) - 21,3%

2. Drew Doughty (Los Angeles) - 11,8%

3. Ryan Reaves (Las Vegas) - 5,5% Provokování to mu jde, když najde hranici, dokáží to ocenit i soupeři. Marchand umí svými slovy a činy vyprudit kdekoho a když je třeba, nebojí se ani shodit rukavice...

Nejméně oblíbený trash-talker: Brad Marchand Brad Marchand • Foto Repro YouTube.com 1. Brad Marchand (Boston) - 12,5%

2. Antoine Roussel (Vancouver) - 5,5%

3. P.K. Subban (Nashville) - 5,1% ...jenže když to Marchand přežene, není to v pořádku. Například v minulé sezoně využil toho, že za prohřešky už se v NHL nedává nakládačka a v play off se rozhodl soupeře olizovat. To mu moc kladných bodů nepřidalo.

Kdo bude po kariéře dobrým GM: Sidney Crosby Sidney Crosby • Foto Reuters / Kyle Terada-USA TODAY Sports 1. Sidney Crosby (Pittsburgh) - 5,5%

2. Jason Spezza (Dallas) - 4,8%

3. Brooks Orpik (Washington) - 4,5% Odmalička byl připravovaný na velkou kariéru a je to vidět. Crosby je mimo led pravým profesionálem, vstřícně odpoví na každou otázku a jeho jméno v hokejovém světě něco znamená. Mohl by napodobit například Stevea Yzermana.

Nejzábavnější hráč: Keith Yandle 1. Keith Yandle (Florida) - 12,1%

2. Drew Doughty (Los Angeles) - 7,8%

3. Dustin Byfuglien (Winnipeg) - 3,2% Tahle kolonka patří výhradně obráncům. Yandle je známý šprýmař, například v prosinci se během zápasu vkradl mezi klubko hráčů Red Wings, kteří se před vhazováním radili o dalším postupu ve hře. Tenhle vtípek ale nesli nelibě a vše skončilo hromadnou strkanicí.

Nejlepší atmosféra: Vegas Golden Knights Atmosféra v T-Mobile Areně • Foto AP Photo/John Locher 1. Vegas Golden Knights - 42,5%

2. Montreal Canadiens - 21,2%

3. Nashville Predators - 14,1% V lize jsou teprve druhým rokem, ale fanoušky v poušti uhranuli. Po finálové účasti v roce 2018 byly i přípravné zápasy na tuto sezonu téměř vyprodané a atmosféra zůstala stejná. Jako kdyby se zase bojovalo o Stanley Cup.

Nejlepší led: Montreal Canadiens Led v Bell Centre mají hráči nejraději • Foto Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports 1. Montreal Canadiens - 29,6%

2. Edmonton Oilers - 20,4%

3. Winnipeg Jets - 11,4% Kde jinde by měl být kvalitní led, když ne v hokejové baště? Když k tomu ještě připočtete vynikající fanoušky, máte ideální místo na lední hokej. Proto ho hráči tak milují.