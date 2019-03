Češi zase u Trumpa. Kempný a Vrána ukázali Stanley Cup v Bílém domě | iSport.cz

Trump týmu pogratuloval a uvedl, že je pro něj o to větší poctou Capitals přijmout, neboť jim fandí. "Přivezli jste Stanley Cup a byly u toho tisícovky fanoušků po celém městě. A já mám takový pocit, že se to stane znovu. Jste šampioni, vítězové. A máte srdce šampionů. Myslím, že šance na další triumf je opravdu velká," prohlásil Trump.

Hráči včetně útočníka Vrány a zraněného obránce Kempného, který chodí o berlích, trenéři a další členové týmu si užili třičtvrtěhodinovou soukromou prohlídku Bílého domu. Setkání s Trumpem bylo zároveň poslední příležitostí, jak si v pozici obhájců užít chvilky v blízkosti slavné hokejové trofeje. Zanedlouho už se v zámoří rozjedou vyřazovací boje, které určí nového šampiona.

.@ovi8 delivered a speech next to his teammates, the Stanley Cup, and @realDonaldTrump in the Oval Office pic.twitter.com/JTfgrYDVmd