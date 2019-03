Drama v NHL, je tu jízda o všechno. Deset dní, které rozhodnou o postupu | iSport.cz

Do play off postupuje celkem 16 týmů, po osmi z každé konference NHL. Tenhle systém za mořem funguje už 39 let, jedna podstatná věc se ale od roku 1980 dost změnila. Ligu tehdy hrálo jenom 21 týmů, takže pouze pětice nejslabších si po základní části škrtla sny o Stanley Cupu. V současné době je liga o deset organizací bohatší. Systém se stal přísnější. Víc krutý? Stoprocentně.

„Abych byl upřímný, potřebovali bychom další takový týden, jako byl ten minulý,“ vyslovil přání Claude Julien, trenér Montrealu. Jeho Canadiens patří k těm, kdo honí body na poslední chvíli. Brání ve Východní konferenci osmou pozici, zespodu na ně dotírá Columbus. Větu Julien pronesl po nedělní porážce na ledě Caroliny, která si výhrou v prodloužení hodně přiblížila play off. „Banda blbců“, jak ji označil komentátor Don Cherry kvůli pozápasovým oslavám, si pak úspěch užila. Po svém. Před naplněnou halou dělala, že chytá ryby. A vlastně tím zařídila, že se bitva o play off smrskne na přetahovanou Blue Jackets s Canadiens. Pokud nikomu neodejde fatálním způsobem forma, nikdo další se mezi ně nepřimotá.

Rvačka na Západě

Na Západě jsou role rozdělené podobně. Dallas, i díky dvěma gólům Radka Faksy, porazil naposledy Winnipeg 5:2, utekl na 84 bodů a získal polštář. „Prostě jsme hráli jako tým,“ culil se český útočník. Osmé Colorado má 81 bodů, stejně pak devátá Arizona a o dva dílky méně Minnesotou. Taky se chystá rvačka o jedno místo, ale tady se odehraje ve třech. Chicago už bude nejspíš ze hry.

„U nás se hrálo o všechno. Určitě nechtěli jít do prodloužení, tohle je plus pro nás. Nakonec jasně, jsme zklamaní, že nemáme dva body, ale i toho nás staví do pozice, že můžeme rozhodnout o své budoucnosti sami,“ vykládal po porážce s Blackhawks 1:2 bek Colorada Tyson Barrie. To jsou přesně ty chvíle, kdy nemáte náladu se radovat, ale víte, že situace není úplně mizerná.

Veterán Duncan Keith (2) rozhodl a Chicago porazilo Colorado • Foto AP Photo/Nam Y. Huh

Montreal má za sebou na Východě sérii pěti zápasů, kdy získal devět bodů z deseti. Proto kouč Julien po nedělním ztraceném zápase v Carolině nenadával. „Odehráli jsme čtyři utkání v šesti dnech, získali sedm bodů, tohle je potřeba taky vidět,“ vysvětloval. Všechno nejspíš dopadne tak, že 6. dubna skončí sezona pro jeho tým, nebo pro Blue Jackets. Philadelphia už Stanley Cup honit nebude. „Dva týdny zpátky jsme si věřili, vypadalo to nadějně, hráli jsme dobře. Ale od té doby? Poslední dva týdny nám nevyšly,“ utrousil zklamaný kapitán Claude Giroux. „Není to žádné tajemství, teď už bude hodně těžké dostat se do osmičky,“ vydechl po ztrátě na ledě New York Islanders.

Montreal vs. Columbus

Za každé škobrtnutí se teď platí. Pravidlo se týká i Columbusu, jenž má o zápas méně než Montreal. Klíčový pak může být čtvrtek, kdy si to rozdají spolu. Znáte to, přijdou fráze, že se nehraje o dva body, ale o čtyři, o šest... o padesát.

Kolem Columbusu se hned po uzávěrce přestupů začalo špitat, že musí patřit k favoritům na výhru v celé NHL. Jenže? „Nevypadáme jako tým. Spíš bych řekl, že jsme skupina individualit, která jde jiným směrem,“ hartusil ještě před nedělní výhrou nad Vancouverem 5:0 šéf klubu Jarmo Kekäläinen. Jeho rozladění chápete. Nepustil pryč brankáře Segreje Bobrovského, ani útočníka Artěmije Panarina, byť se oba vyjádřili, že je příliš nevzrušuje nový podpis smlouvy v Columbusu. Riskl, že o ně v létě přijde zadarmo, neprodával. A ještě nakupoval, když přivedl útočníka Matta Duchenea. Předvedl, jak vypadá all-in. Vsadil na tuhle sezonu, že bude úspěšná.

Pořád může být, jen jeho mašina potřebuje předjet Montreal. A když ne? Vystřílel generální manažer při posilování drafty zbytečně. „Dovedete si navzájem pohlédnout do očí s vědomím, že děláte dobře svoji práci? Pokud to tak je, můžete chtít práci i od ostatních, aby dělali, co mají. Tomu se říká hrdost profesionála,“ mířil svým hráčům na jejich sportovní čest.

Montreal porazil Floridu a drží poslední postupovou pozici na Východě • Foto Reuters / Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports

Ve Vancouveru se chytli, stejně jako v úterý proti Islanders (4:0). Ale může to být jako u Flyers. Každá prohra dovede sezonu poslat k šípku. Také proto se spekulovalo, jestli Kekäläinen nepropustí trenéra Johna Tortorellu.

Podobnou věc udělal dvakrát před play off u New Jersey třeba Lou Lamoriello. V roce 2000 vyhodil osm kol před koncem základní části Robbieho Ftoreka, povýšil asistenta Larryho Robinsona a Devils vyhráli Stanley Cup. Stejnou věc provedl o sedm let později, kdy tři utkání před koncem vyparkoval Clauda Juliena, na lavičku se postavil sám a tým došel do druhého kola. Boss Columbusu podobnou věc ale rázně zamítl: „To je vyložené směšné. Torts je naším trenérem už nějaký čas a dělá tady dobrou práci, dvakrát za sebou nás dostal do play off. Pokud někdo má přijít na to, jak naši situaci otočit, je to on.“ Tečka. Konec diskuze.

Buď obrovský hokejový trh v Kanadě, nebo nadšení fans Columbusu, kteří se klepou na první pořádný úspěch, prožijí velké zklamání.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 77 59 4 14 306:206 122 2. x-Boston 76 46 9 21 237:194 101 3. Toronto 76 45 6 25 271:228 96 4. Montreal 77 41 8 28 233:220 90 5. y-Florida 77 33 12 32 249:268 78 6. y-Buffalo 76 31 9 36 207:251 71 7. y-Detroit 76 28 10 38 206:258 66 8. y-Ottawa 76 27 6 43 226:278 60

Metropolitní divize:

1. Washington 77 45 8 24 264:235 98 2. Pittsburgh 77 42 11 24 261:228 95 3. NY Islanders 77 44 7 26 212:188 95 4. Carolina 76 42 7 27 226:210 91 5. Columbus 76 42 4 30 232:218 88 6. Philadelphia 76 36 8 32 229:252 80 7. y-NY Rangers 75 29 13 33 208:250 71 8. y-New Jersey 77 29 9 39 211:260 67

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 76 45 4 27 256:223 94 2. x-Nashville 77 43 6 28 224:202 92 3. St. Louis 76 41 8 27 226:206 90 4. Dallas 76 39 6 31 193:188 84 5. Colorado 76 34 13 29 240:229 81 6. Minnesota 77 35 9 33 203:224 79 7. Chicago 76 33 10 33 248:272 76

Pacifická divize:

1. x-Calgary 76 47 7 22 268:213 101 2. x-San Jose 76 43 9 24 268:240 95 3. Vegas 76 42 6 28 235:209 90 4. Arizona 77 37 7 33 200:212 81 5. Edmonton 76 34 8 34 221:253 76 6. Vancouver 77 32 10 35 211:242 74 7. Anaheim 78 32 10 36 185:241 74 8. y-Los Angeles 76 28 8 40 185:243 64

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená, že už postoupit nemohou, "p" znamená vítězství v základní části.