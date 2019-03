Voráček se opřel do vlastních řad. Podělali jsme velké zápasy, mrzí ho | iSport.cz

Co bylo problémem Philadelphie už během sady výher? Porážky od přímých konkurentů. Flyers v lednu i únoru prohráli s Montrealem a jednou také s Columbusem. Přitom právě Canadiens teď před Blue Jackets drží s náskokem dvou bodů poslední postupovou pozici do play off. Voráčkova parta ztrácí bodů deset...

„V jednu chvíi jsme byli fakt dobře rozjetí, ale kdykoliv jsme se přiblížili postupovým příčkám, tak jsme to podělali. Ty velké zápasy s přímými konkurenty jsme nedokázali vyhrát. A proto jsme teď tam, kde jsme," zlobil se Voráček v rozhovoru pro philly.com.

Co samozřejmě také nehraje jeho týmu do karet je slušná forma nejbližších soupeřů. Montreal se o svou šanci srdnatě rve, Carolina je už nedostižná a Columbus také sbírá body jak může. Flyers tak nepomůže ani další dvacetigólová sezona českého křídla.

„Na co z tohoto ročníku si jednou vzpomenu? Snad raději na nic, moje očekávání byla podstatně větší. A nejen moje, myslím, že každý mířil na předsezonním kempu podstatně výše," řekl devětadvacetiletý hokejista. „Je to vážně zklamání, sami se teď musíme podívat do zrcadla než se v kabině objevíme před další sezonou," pokračoval.

Hlavně start sezony byl mizerný. Bilance 15-22-6 byla strašidelná a mužstvo už se z ní nedokázalo vyhrabat. Přidejte neustálou nestabilitu v brankovišti (Flyers vytvořili nový rekord NHL když nasadili v jednom ročníku 8 gólmanů) a je zaděláno na pořádné potíže.

„Tuhle díru jsme si vykopali sami, jediný, koho můžeme vinit, jsme my," nechodil zbytečně kolem horké kaše.

Klub už během přestupové uzávěrky musel opustit oblíbený útočník Wayne Simmonds a další změny jsou pravděpodobně na cestě. Jestli půjde o velký řez ale těžko odhadovat.

„O tomhle já nerozhoduju," řekl Voráček. „Sám se musím na sezonu co nejlépe připravit a přijít v co nejlepší možné formě."