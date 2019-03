Mrázek otevřeně o Howardovi, formě a aroganci: Vím, kdo vynášel z kabiny | iSport.cz

Mohlo se zdát, že jeho nadějná kariéra pomalu vyšumí. Přes léto se upsal Hurricanes za 1,5 milionu dolarů s tím, že se o místo bude muset rvát. Ale pevnou pozici si vybudoval s přehledem. Udivuje zámoří, objevuje se v přehlídkách úžasných zásahů. „Celkově jsem tam ožil. Ale nikdy jsem o sobě nepochyboval. To bych v NHL nikdy nebyl,“ tvrdí majitel bronzové medaile ze světového šampionátu v roce 2012. Nezdráhá se mluvit o své pověsti ani o důvodech, proč v týmu Red Wings neprorazil, jak by si představoval.

Máte životní formu, nebo ne?

„Hlavně mám pohodu. Hokejem se bavím, mám z něj radost. To je základ toho, že se mi takhle daří.“

Kdy jste se naposledy takhle cítil?

„Hokej mě bavil vždycky, zas nechci, aby to vyznělo nějak blbě. Ale je pravda, že podobně jsem to vnímal v Grand Rapids v AHL (sezona 2012/13), když jsme vyhráli titul. Měli jsme srandu, makalo se, ale každého ho to bavilo. Což je podobný i tady v Carolině. Máme mladý tým, nové trenéry, vedení, všechno se stmelilo. Kapitán Willy (Justin Williams) to dal dohromady. Takže od toho se odráží i výkony jednotlivců.“

Do play off máte slušně našlápnuto…

„Jsme blízko, ale zároveň ještě daleko. Je to zrádné, musíme až do konce základní části bodovat. Člověk nikdy neví.“

Když jste během léta smlouvu s Hurricanes podepisoval, takhle přesně jste si to představoval?

„Moc jsem nevěděl, co čeho jdu. Ale abych řekl pravdu, jsem nadšený. Celou sezonu si hokej užívám.“

Po internetu koluje řada vašich skvělých zákroků, kocháte se i vy?

„Sám od sebe si to nepouštím, ale je pravda, že v kabině to občas zahlídnu. Nebo i náš trenér to pustí. Je to fajn. Pochopitelně je to i o štěstí, ale je třeba mu jít někdy naproti. Jsem rád, že se mi daří.“

Z jakého momentu máte největší radost?

„Asi z toho, jak jsem na Floridě vyrazil proti Mathesonovi a skočil mu pod nohy. Bylo to v prodloužení, hned z protiútoku jsme dali gól a vyhráli jsme. Takže to mi udělalo radost. Byl to důležitý moment pro celý tým.“

Jaké jste měl na tenhle na první pohled riskantní manévr ohlasy?

„Lidem se to líbilo. Mají rádi, když se něco děje… Ale někteří se mě i ptali, proč jsem to takhle řešil. Že kdyby mě ten protihráč objel, nevyšel bych z toho dobře. Ale já jsem byl prostě rozhodnutý, že mu tam skočím. Viděl jsem, že puk dostal pod nohy a nekoukal na mě, ale pod sebe. Proto jsem se rozhodl vyrazit a skočit.“

Ihned jste byl srovnávaný s Dominikem Haškem, který podobné věci také dělával.

„Jo jo, to jsem taky zaznamenal.“ (usměje se)

Stejně jako on jste chytával v Detroitu, novináři vás s ním často srovnávali. Svazovalo vás to někdy?

„To bych neřekl. V Americe se lidi hodně koukají na historii a statistiky, novináři to dávají na sociální sítě, připomínají, co bylo. To je jejich práce. Ale já to nikdy moc neřešil. Takže pokud mě někdo srovnal s Dominikem, mohlo se to dobře poslouchat, ale jinak jsem se k tomu neupínal. Každý chytáme jiným stylem, navíc v jiné době. Hokej se mění, nejde moc koukat, co bylo. Což ostatní hráči dobře vědí. Dominik byl jenom jeden, nikdo další už takový nebude. Nejenom pokud jde o to, jak chytal, ale i o to, co dokázal. Byl výjimečný.“

Kdo byl vůbec vaším gólmanským vzorem?

„Hašek byl idolem pro každého, pro mě pochopitelně taky. Hlavně bylo neuvěřitelné, jak chytal v Naganu.“

I vás tohle legendární vítězství ovlivnilo? Bylo vám při něm šest let.

„Stoprocentně ano. Každý chtěl být jako Jágr nebo Hašek. V tom jsem nebyl výjimka. To, co v Naganu předvedl, bylo něco úžasného a neopakovatelného. Ale pokud jde o styl, líbili se mi jiní brankáři.“

Kteří?

„Giguere v Anaheimu nebo Martin Brodeur, Patrick Roy. Ale neměl jsem úplně jednoho vysněného gólmana.“

Teď jste i vy inspirací pro mladé. Vaše podobizna je na logu pro nadcházející šampionát do dvaceti let, který se odehraje v Česku.

„Kdyby mi někdo řekl, když jsem byl malej, že se mě někdo jednou bude snažit napodobit, myslel bych si, že se zbláznil. Ale mám radost, když se někomu líbí můj styl a můžu být inspirací. Doufám, že u nás vyroste spousta kluků, kteří to jednou dotáhnou do NHL.“

Když se vrátíme ke Carolině, bylo těžké si vydobýt tak pevnou pozici?

„Nejdříve jsem s Darlsem (Scottem Darlingem) měl bojovat o to, abych mohl chytat co nejvíc. Což se mi povedlo. No a potom jsme vytvořili výbornou dvojici s Curtisem McElhinneym. Klape nám to jak na ledě, tak mimo něj. Dodává nám to klid i sebevědomí.“

Zmínil jste Darlinga, který zamířil na farmu. Údajně se u něj opět objevily problémy s alkoholem. Bylo to hodně citlivé téma?

„Všichni víme, jaká je jeho situace. Jenom mu přeju, aby se z toho dostal a byl zase v pohodě jako předtím. To je jediná věc, která mě zajímá. Nejenom mě, ale i všechny spoluhráče. Není to žádná sranda a doufáme, že se mu podaří zase vrátit do normálního života. Stojíme za ním.“