Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 5. kolem. A jak to bude s dohrávkou v Boleslavi?
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Dnes tomu není jinak. Výjimka může nastat v případě vloženého zápasu, což nastane příští týden. To se aktualizace cen posune na čtvrtek. Dohrávka Mladé Boleslavi s Plzní bude zařazena do 5. (tedy následujícího) kola iSport Fantasy. Hráči z těchto týmů mohou bodovat dvakrát.
Filip Novák (O, Jablonec)
Další zápas v základní sestavě a opětovné čisté konto zajistilo Filipu Novákovi dalších šest bodů. Aneb za málo peněz hodně muziky. A právě vzhledem k nízké cenovce je adeptem, aby se mu cena zvyšovala každý týden. Beka Jablonce vlastní 15,8 % Trenérů.
Albert Labík (O, Karviná)
Za dosavadní čtyři zápasy se už dvakrát dostal do ideální sestavy kola. V posledním utkání proti Baníku nastoupil dokonce na křídle a blýskl se gólem. Minimálně do zimní pauzy se Labíkovi pozice v iSport Fantasy nezmění. Výhodné. Je si toho vědomo 30,5 % Trenérů.
Michal Ševčík (Z, Mladá Boleslav)
Doposud zasáhl do dvou utkání a v obou skóroval. 7 bodů na zápas je nadstandardní počin v rámci iSport Fantasy. Nyní Michala Ševčíka v 5. kole iSport Fantasy čekají dva zápasy. Lákavé zboží. Momentálně se těší 8,7% popularitě.
Mick van Buren (Ú, Hradec Králové)
Přicházel do Hradce jako velká posila, jasný útočník číslo jedna. Zatím ale body nedoručil. Zasáhl do všech dosavadních čtyř zápasů a zapsal pouze šest bodů. Už dva týdny mu popularita klesá. Momentálně van Burenovi věří 11 % Trenérů.
Jan Koutný (B, Sigma Olomouc)
Fotbal je nevyzpytatelná hra. Po prvních třech kolech patřil Koutný k nejproduktivnějším hráčům iSport Fantasy mezi brankáři. Cena se mu i zvýšila. V posledním duelu na Spartě ovšem dostal červenou kartu, zapsal mínusové tři body a další zápas vynechá. Brankáře Sigmy vlastní 8,6 % Trenérů.
Abdallah Gning (Ú, Karviná)
V Karviné vyhrál boj o útočníka číslo jedna, sesadil Filipa Vechetu. Proti Baníku zapsal asistenci a celkem solidních 6 bodů. Tento týden si Gninga do sestavy pořídilo už více než 100 dalších Trenérů. Momentálně se těší 9,7% popularitě.
Filip Čihák (O, Hradec Králové)
Hradec nezažívá povedený vstup do sezony a projevuje se to i na produktivitě hráčů. Filip Čihák byl navíc v posledním zápase proti Pardubicím vyloučen a po čtyřech kolech má na kontě pouhé dva body. Čihákovi důvěřuje 3,3 % Trenérů.
Albion Rrahmani (Ú, Sparta Praha)
Tři zápasy v řadě s gólem na české scéně. Rrahmani pod Priskem jen kvete. Jen vyšší cena mu zabránila v tom, aby se dostal podruhé v řadě do ideální jedenáctky kola. Stoupá i jeho obliba mezi Trenéry. Momentálně se těší 21,2% popularitě.
Matěj Chaluš (O, Baník Ostrava)
Nevýrazné výkony nepodává jen Hradec Králové, ale také Baník. Nyní to odnesl bek Matěj Chaluš, který derby s Karvinou pouze proseděl na lavičce náhradníku. Zasáhl jen do prvního utkání s Bohemians. Od obránce s vyšší cenovkou očekáváte rozhodně více. Přesto Chaluše vlastní stále 7,8 % manažerů.
Martin Králik (O, Mladá Boleslav)
Přestože měla Boleslav dva týdny pauzu od zápasového režimu, na defenzivní činnosti to nebylo příliš znát. Ve Zlíně inkasovala opět tři branky a kapitán Martin Králik se tak stále drží v mínusu. Obránci Boleslavi věří už pouze 0,6 % Trenérů.
Matěj Polidar (O, Jablonec)
Zatímco v minulém ročníku byl stabilním členem základní sestavy Jablonce, nyní to neplatí. Ze sestavy ho vystrnadil Filip Novák a Polidar není tak produktivní, jak by se vzhledem k jeho cenovce očekávalo. Vědomi jsou si toho i Trenéři, když Polidara vlastní jen 0,6 % z nich.
Jan Chramosta (Ú, Jablonec)
Čtyřiatřicetiletý útočník opět potvrzuje, že patří k nejlepším útočníkům ligy. Proti Bohemians vstřelil jediný gól utkání a zapsal výborných 7 bodů. Poslední týden patří mezi nejoblíbenější nákupy. Nyní Chramostu vlastní 8,1 % Trenérů.
Rafiu Durosinmi (Ú, Viktoria Plzeň)
Včera se prosadil v předkole Ligy Mistrů proti Rangers. To je ovšem Trenérům v iSport Fantasy k ničemu. Na české scéně zatím Durosinmi nasbíral pouhých 8 bodů, což je výrazně pod jeho očekávání. Urostlému útočníkovi důvěřuje 9,3 % Trenérů.
Christos Zafeiris (Z, Slavia Praha)
Okolo řeckého záložníka krouží PAOK. Není divu. Zafeiris konečně doručuje i čísla, což ocení (nejen) Trenéři v iSport Fantasy. V uplynulém zápase proti Teplicím nasbíral 8 bodů a dostal se do ideální sestavy kola. Momentálně Zafeirise vlastní 15,6% manažerů.
Karel Pojezný (O, Baník Ostrava)
Před startem sezony patřil k nejdražším hráčům iSport Fantasy. Body ovšem nedoručuje. Proti Karviné dostal odpočinek, v dosavadním ročníku nasbíral pouze 5 bodů. Není tedy překvapením, že Pojezného cenovka klesá. Těší se 3,5% popularitě.
Sampson Dweh (O, Viktoria Plzeň)
Podobný případ jako Pojezný. S cenovkou 8 milionů patřil k nejhodnotnějším hráčům celé hry. Zatím je Dweh ale pouze stínem sám sebe z minulé sezony. V dosavadním ročníku nasbíral pouze čtyři body. Klesá i jeho popularita (10 %).
Jan Bořil (O, Slavia Praha)
Momentálně suverénně nejproduktivnější obránce iSport Fantasy s 27 body. Proti Teplicím vstřelil branku a nasbíral fantastických třináct bodů. Slavia navíc už třikrát v řadě udržela čisté konto. Nyní Bořila vlastní 4,9 % Trenérů.
Lukáš Provod (Z, Slavia Praha)
Osmadvacetiletý středopolař proti Teplicím zapsal výborných dvanáct bodů a podruhé v sezoně se vešel do ideální sestavy kola iSport Fantasy. V sestavě má neotřesitelné místo a začínají to vnímat i Trenéři. Momentálně Provoda vlastní 12,8 % manažerů.
Vasil Kušej (Z, Slavia Praha)
Sezonu začínal na cenovce 8,6 milionu. A je jediným fotbalistou, kterému se každý týden zvedla, proto je nyní už na 9 milionech. Kušeje vlastní už více než 70 % Trenérů. Suverénně nejoblíbenější a nejproduktivnější hráč iSport Fantasy.