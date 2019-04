Eliáš se vrací do NHL! V Devils ho vyzkoušejí jako asistenta trenéra | iSport.cz

Nejlepší střelec New Jersey v historii převezme některé povinnosti, podle webu nj.com by se měl věnovat například přípravě videa, bude sledovat a hodnotit hráče na trénincích. Během zápasů bude sedět v tiskovém boxu společně s trenérem brankářů Rolliem Melansonem.

Nabídku na zkoušku, díky níž by mohl na vlastní kůži poznat, co obnáší role trenéra v NHL, dostal Eliáš už vloni v létě. První ochutnávku trenérské práce už ovšem dvaačtyřicetiletý dvojnásobný bronzový medailista z MS absolvoval jako asistent u české reprezentace do 20 let.

"Jsem jen spolujezdec, jen pozoruju. Když se mě na něco zeptají, odpovím. Pořád se učím a tohle je úžasná možnost, jak je můžu sledovat, a mám radost, že mi to umožní. Do ničeho se ale nebudu plést, pokud si neřeknou," uvedl Eliáš.

Hynes však věří, že dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru má co přinést. "Z našeho pohledu je skvělý. Byl to tak úžasný hráč, skoro jako trenér, když byl na ledě. Jeho náhled na systém, na to, jak věci děláme, a zhodnocení hráčů, to všechno se nám bude hodit," řekl.

Eliáš je klubovým rekordmanem v počtu branek (408), asistencí (617), bodů (1025), branek v přesilových hrách (113), bodů v početních výhodách (333) i vítězných gólů (80). V play off drží maxima v počtu gólů (45), přihrávek (80), bodů (125) a branek (21) i bodů (52) v přesilovkách. Stanleyův pohár s Devils vyhrál v letech 2000 a 2003.

Naposledy hrál za New Jersey v sezoně 2015/16, kdy kvůli problémům s pravým kolenem zvládl jen 16 utkání. V další sezoně se ještě snažil vrátit, ale ani po operaci se problémů nezbavil a na konci května minulého roku kariéru ukončil. Devils, jimž byl Eliáš po celou dobu v NHL věrný, vloni slavnostně vyřadili jeho číslo 26.

Tým New Jersey je v tabulce Metropolitní divize poslední, do play off už postoupit nemůže.