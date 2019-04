Rittich, nebo Smith? Nejlepší na Západě hledá jedničku pro Stanley Cup | iSport.cz

Smith patří v sedmatřiceti letech mezi respektované veterány. NHL chytal kromě Flames také za Dallas Stars, Tampa Bay Lightning a Arizona Coyotes. Je mistrem světa z Česka z roku 2015 a jako trojka bral zlato také na olympijských hrách v roce 2014.

Zkušenější tedy je, nicméně v bitvách o Stanley Cup také není ostříleným mazákem s gigantickým množstvím nasbíraných zážitků. V play off naposledy chytal před sedmi lety a celkem tam v kariéře naskočil jen do devatenácti zápasů. Pořád je to samozřejmě o devatenáct více než má Rittich.

Český gólman chytal jediný z posledních šesti zápasů, proti Dallasu bral porážku 1:2, ale byl výtečný. Zápasové vytížení z posledních týdnů každopádně mluví spíš pro Kanaďana.

„Samozřejmě každý má jiný názor. Rittichův příběh patří letos v NHL k těm nejzajímavějším, ale v lize chytá první rok a nemá žádné zkušenosti z play off," říká bývalý dlouholetý generální manažer Columbus Blue Jackets a nyní hokejový expert Doug MacLean.

To ale podle něj není až takovým problémem. Bilance 26-8-5 ze základní části této sezony značí, že rodák z Jihlavy je připraven. Před středeční porážkou se Stars držel sérii čtyř utkání s výhrou a slušnou část ročníku se o něj Flames opírali.

Teď je zase ve větší permanenci Smith. Z posledních pěti utkání má průměr 1,61 gólu na zápas a procentuální úspěšnost 92,2%. „V sezoně si prošel obdobími, kdy měl skvělou formu a kdy naopak neměl formu vůbec," zamyslel se MacLean

Zápasů na svém kontě má celkem 41, jeho konkurent o dva víc, ale zatímco český reprezentant byl oporou v průběhu sezony, vedení mužstva teď častěji ukazuje na staršího a lépe placeného Smithe. „Když se trenér Bill Peters rozhodne, může v klidu oba protočit. Nicméně vždycky je lepší spoléhat se v play off na jednoho muže s maskou," řekl MacLean.

Podle něj pravidelné nasazování Smithe v posledních dnech indikuje, že v Calgary se rozhodnou právě pro něj. Jak to vnímají hráči prý není důležité.

„Tým důvěřuje oběma, to je obrovská výhoda."

Mimochodem doba je teď trochu jiná, ne každý tým má neotřesitelnou jedničku jako to bývalo v dobách Patricka Roye, Martina Brodeura či Nikolaje Chabibulina. Podobně jako v Calgary jsou na tom také v Carolině (Petr Mrázek - Curtis McElhinney), která o play off bojuje a u New York Islanders (Robin Lehner - Thomas Griess), kteří už mají boje o Stanley Cup jisté.

Dá se s tímto systémem pomýšlet na nejvyšší příčky?