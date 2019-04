Rittich se vrátil do brány a slavil, Chytil po 22 zápasech znovu skóroval | iSport.cz

Devatenáctiletý Chytil čekal na gól od 6. února, kdy přispěl k vítězství nad Bostonem 4:3 po samostatných nájezdech. Od té doby si připsal tři asistence. Na ledě Devils v 37. minutě v přesilové hře vyrovnal z dorážky po střele Vinniho Lettieriho na 2:2 a za svůj výkon byl zvolen třetí hvězdou utkání.

Chytil byl s šesti střelami na branku nejaktivnějším střelcem Rangers. Polepšil si na 23 bodů z 75 utkání. V minulém ročníku si při debutu v NHL v devíti duelech připsal tři body za gól a dvě přihrávky.

VIDEO: Chytil uspěl v přesilové hře

Vrána skóroval, Barkov vyrovnal Bureho

Třiadvacetiletý Vrána svou 24. brankou v sezoně v 58. minutě snížil na 3:4. Před odkrytou branku mu předložil puk T.J. Oshie. Ztrátu už se ale obhájci Stanleyova poháru smazat nepodařilo a Capitals tak promarnili možnost, aby si definitivě zajistili triumf v Metropolitní divizi.

K úspěchu Panthers přispěl třemi asistencemi finský útočník Aleksander Barkov, který si polepšil v sezoně na 94 bodů z 80 utkání a vyrovnal klubový rekord Rusa Pavla Bureho. Tomu se to povedlo v ročníku 1999/2000. "Samozřejmě je to pro mě příjemný milník. Znamená to, že mám okolo sebe skvělé spoluhráče, kterým je zábava připravovat šance," řekl Barkov.

VIDEO: Vrána snižoval na 3:4

Tampa má úžasných 60 výher

Palát bodoval po čtyřech zápasech. V 57. minutě asistoval u branky kapitána Stevena Stamkose, který dovršil v Ottawě vítězství 5:2. Tampa Bay tak dosáhla na hranici 60 výher jako třetí tým v historii. Vyrovnala výkon Montrealu z ročníku 1976/77 a ve zbývajících třech duelech ještě může útočit na rekordních 62 vítězství, na které dosáhl Detroit v ročníku 1995/96.

Jan Rutta nechce Magnusi Pääjärvimu uhnout ani o píď • Foto Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Další tři body za tři asistence si připsal lídr produktivity Nikita Kučerov. Na kontě má 125 bodů za 39 branek a 86 asistencí z 79 utkání. Tolik nasbíral naposledy Joe Thornton v ročníku 2005/06 v dresu Bostonu a San Jose. Je to nejvíce od ročníku 1998/99, kdy Jaromír Jágr ještě v barvách Pittsburghu dosáhl na 127 bodů.

Rittich vyhrál, Toronto má postup

Gólman David Rittich pomohl 23 úspěšnými zákroky k výhře Calgary na ledě Los Angeles 7:2. Flames si díky tomu připsali jubilejní 50. výhru v sezoně a se 107 body dosáhli na druhý nejlepší klubový výkon v historii. Lépe si vedli jen v sezoně 1988/89, v které měli 54 vítězství a 117 bodů. Zakončili ji pak ziskem Stanleyova poháru. Kapitán Kings Anže Kopitar v jubilejním 1000. zápase NHL musel strávit debakl.

VIDEO: Sestřih utkání Los Angeles - Calgary

Toronto si díky výhře na ledě New Yorku Islanders 2:1 definitivně zajistilo účast v play off. Vítěznou branku dal útočník John Tavares, který loni v červenci přišel jako největší hvězda trhu s volnými hráči z Islanders do týmu Maple Leafs. "Makali jsme celou sezonu a je hezké, že je to oficiální a máme vstupenku do play off," prohlásil Tavares.

Colorado podlehlo v St. Louis 2:3 po samostatných nájezdech, přesto zvýšilo náskok na poslední postupové pozici v Západní konferenci před devátou Arizonou na dva body. Winnipeg se díky vítězství 4:3 v prodloužení v Chicagu dostal do čela Centrální divize a vede o dva body před St. Louis a Nashvillem. Po pěti porážkách zabralo Vegas, které má už jistotu souboje v 1. kole play off se San Jose, a zdolalo Edmonton 3:1.

Výsledky:

Florida - Washington 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Branky: 33. a 60. Trocheck, 14. Vatrano, 24. Huberdeau, 38. Brouwer - 51. Kuzněcov, 57. Bäckström, 58. Vrána. Střely na branku: 34:30. Diváci: 14.376. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Vatrano, 3. Trocheck (všichni Florida).

New Jersey Devils - NY Rangers 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky: 4. Wood, 15. Zajac, 56. Carrick, 59. Anderson - 19. Howden, 37. Chytil. Střely na branku: 41:32. Diváci: 14.776. Hvězdy zápasu: 1. Carrick, 2. Zajac (oba New Jersey), 3. Chytil (NY Rangers).

NY Islanders - Toronto 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 55. Eberle - 23. Rosén, 44. Tavares. Střely na branku: 29:38. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Tavares (Toronto), 2. Eberle (NY Islanders) 3. Rosén (Toronto).

Ottawa - Tampa Bay 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky: 19. Tkachuk, 45. Veronneau - 13. a 46. Gourde, 28. Sergačov, 34. Point, 57. Stamkos (Palát). Střely na branku: 24:26. Diváci: 13.628. Hvězdy zápasu: 1. Gourde, 2. Kučerov, 3. Sergačov (všichni Tampa Bay).

St. Louis - Colorado 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 8. Schwartz, 41. Tarasenko, rozhodující sam. nájezd O'Reilly - 47. Landeskog, 60. Kerfoot. Střely na branku: 27:26. Diváci: 17.767. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Schwartz (oba St. Louis), 3. Landeskog (Colorado).

Chicago - Winnipeg 3:4 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 27. a 58. Strome, 5. Toews - 20. a 26. Roslovic, 11. Lowry, 64. Hayes. Střely na branku: 28:38. Diváci: 21.314. Hvězdy zápasu: 1. Hayes (Winnipeg), 2. Strome (Chicago), 3. Roslovic (Winnipeg).

Vegas - Edmonton 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 16. Eakin, 21. Marchessault, 60. Bellemare - 25. McDavid. Střely na branku: 31:19. Diváci: 18.367. Hvězdy zápasu: 1. Eakin, 2. Marchessault, 3. Schmidt (všichni Vegas).

Los Angeles - Calgary 2:7 (2:2, 0:1, 0:4)

Branky: 14. Clifford, 20. Brown - 3. a 43. Ryan, 15. Bennett, 27. Gaudreau, 41. Neal, 49. Mangiapane, 49. Jankowski. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celé utkání, inkasoval dva góly z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 92 procent. Střely na branku: 25:30. Diváci: 18.117. Hvězdy zápasu: 1. Ryan, 2. Jankowski, 3. Neal (všichni Calgary).