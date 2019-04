Ztráta pro Washington. Kempný si nezahraje až půl roku, zní z klubu | iSport.cz

Osmadvacetiletý Kempný se zranil 20. března v utkání proti Tampě Bay. Český obránce při potyčce s Cedricem Paquettem ztratil rovnováhu a v pádu si přisedl levou nohu. Původně se spekulovalo o zranění kolena, testy ale nakonec odhalily natržený sval.

Kempný byl v závěru minulé sezony jedním z důležitých článků týmu Capitals, do něhož přišel v únoru z Chicaga. Na konci ročníku se pak společně s novými spoluhráči radoval ze zisku Stanley Cupu. V této sezoně, své třetí v NHL, Kempný tvořil elitní dvojici s Američanem Johnem Carlsonem a v 71 zápasech strávil průměrně na ledě přes 19 minut a nasbíral 25 bodů za šest branek a 19 asistencí.

