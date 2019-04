10 českých NEJ v NHL: Pastrňák ovládl body. Kdo hrál nejvíc a kdo měl smůlu? | iSport.cz

V základní části NHL vyrazilo do akce 40 českých hokejistů, tedy o tři víc než v minulé sezoně a isport sestavil žebříček jejich „10 NEJ“. Podívejte se, kdo byl nejvytíženějším hráčem, kdo měl kliku, i komu sezona moc nevyšla. Hvězdou číslo jedna byl bezkonkurenčně David Pastrňák. Odehrál o 16 zápasů méně než před rokem, přesto trumfnul čísla z minulé sezony.

Už není téma, jestli ho tak zlepšují Patrice Bergeron s Bradem Marchandem, teď už je jedním z nich. Hvězda! Odehrál o 16 zápasů méně než v minulé sezoně, stejně nastřílel 38 gólů, o tři víc než před rokem, v bodovém součtu se zlepšil o jednu čárku. „Ani si neumíte představit, jak jsem byl naštvaný, beru to na sebe,“ komentoval pro nhl.com svoje zranění ruky z týmové večeře, které ho vyřadilo na pět týdnů. Když vydrží fit celou sezonu, příště může útočit na 50 gólů a 100 bodů. Je lepší a lepší.

Sobotka byl vždycky známý jako poctivý dělník, který umí podpořit obranu a soupeři znechutit hru. Jenže Sabres z něj udělali čistého psa obranáře. „Dělám, co můžu, ale tohle je teď moje role," řekl nedávno zklamaně. Bodově zažil nejhorší sezonu kariéry a mizerně na tom byl i ve statistice +/-. S dvaceti zápornými body je v NHL devětadvacátý od konce. Navíc má u Sabres smlouvu na další rok…

V minulém ročníku ho překonal Dmitrij Jaškin, ale tentokrát je vousáč zpátky. Svou hru trochu přizpůsobil současné NHL a ubral. Důkaz? Na konci března sundal na středu hřiště drobného Mitche Marnera z Toronta a těsně před střetem bylo vidět, jak lehce přibrzdil. Ještě před rokem by mladíka poslal na lůžko. V lize uzavřel s 255 hity nejlepší desítku, pro klub je dál velmi ceněný.

Do Texasu přicházel s tím, že na něj možná zbyde až pozice sedmého beka. Jenže veterán dokázal využít rozsáhlé marodky a všem ukázal, že i svaly a neústupnost mají v moderním hokeji své místo. Celkově se zařadil na osmnácté místo v NHL a je dost možné, že po konci jeho ročního kontraktu na 1,3 milionu dolarů ho v Dallasu požádají o podpis dalšího. Mladým obráncům toho díky obětavosti dokáže mnoho předat.

Z vánku je zase nepříjemný poryv větru. Carolina si po devíti letech zahraje o Stanley Cup a velebí ostravského rodáka. Restart kariéry vyšel, Mrázek od začátku března, měsíce, kdy jsou boje o účast mezi TOP šestnáctkou NHL nejlítější, naskočil do deseti duelů, osm vyhrál a průměrně inkasoval jen 1,79 branky na zápas. Lepší čísla měla za stejnou dobu jen čtveřice pravidelně chytajících brankářů. V prvním kole play off čekají Hurricanes obhájci z Washingtonu.

NEJvětší klikař - Jan Rutta (Tampa Bay Lightning)

NHL je soutěž nevyzpytatelná! Vloni jel Jan Rutta jako nedraftovaný hráč v Chicagu nad plán. Za 57 utkání udělal solidních 20 bodů, na léto dostal výslužku v podobě pohádkového kontraktu na 2,25 milionu dolarů. Současný ročník? Jen dvacet startů, farma, pak trejd do Tampy, krále základní části. Napíše český bek podobný příběh jako krajan Michal Kempný? Tím také Blackhawks (letos opět bez play off) opovrhli a on za pár měsíců juchal se Stanley Cupem.

TOP 3

1. Jan Rutta (Tampa Bay) - Z farmy Chicaga vyletěl k vítězi základní části.

2. Lukáš Radil (San Jose) - Prosadil se do nabitého kádru San Jose, cesta z KHL vyšla.

3. Filip Hronek (Detroit) - Tým je v přestavbě, ideální čas testovat mladého beka.