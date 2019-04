Mrázek se těší na Ovečkina a fandí Chelsea: Musíme Slávku porazit! | iSport.cz

Je to taaaaam! Devět let se v Carolině play off nehrálo, až my jsme to teď dokázali urvat. Ani slovy nedokážu popsat, jak moc jsme teď šťastní. Já i celý tým. Definitivně jsme si to zajistili až kolo před koncem základní části, když jsme Devils, se kterými nám to letos fakt nešlo, porazili 3:1. Já měl skoro čtyřicet zákroků. Fanoušci byli úžasní, takhle hlasitou halu jsem tu ještě nezažil. Pocity byly parádní. Nejen pro nás jako hráče, ale pro všechny lidi v klubu, kteří denně makají a na tenhle úspěch roky čekali.