Skaut o vzpouře Columbusu. Rozhodly přestupy, jak lovil zázrak z Francie? | iSport.cz

Už loni Columbus vedl v prvním kole nad Washingtonem 2:0, jenže potom prohrál třetí zápas ve třetím prodloužení a Capitals sérii otočili. Co se změnilo, že se letos podařilo podobně rozehranou sérii proti dalšímu velkému favoritovi dotáhnout?

„Před rokem jsme ještě neměli Matta Duchena a jemu podobné rozdílové hráče. Kdybychom Washington vyřadili, vypadli bychom třeba hned ve druhém kole. Nemyslím, že bychom šli někam dál. Ale teď je situace jiná. V týmu vládne dobrá nálada, když kluci budou zdraví, může se to klidně povést.“

Čím tedy Blue Jackets na nejlepší celek základní části NHL vyzráli, navíc tak, že mu nedovolili vyhrát ani jeden zápas?

„My hrajeme play off už nějaké tři týdny, protože jsme se do něj potřebovali napřed dostat. Klub před uzávěrkou udělal několik trejdů a po nich se tým dával dohromady. Navíc Bobrovskij měl do té doby spíš průměrná čísla, procházel výkyvy a pořádně chytat začal vlastně až v únoru. Teď mužstvo drží, hráčům se daří, i když máme nějaká zranění, ale ty měla Tampa taky. Samozřejmě, tohle nikdo čekal, ale oni si na to věřili, protože když tým tahle před závěrem sezony nabili, tak si řekli, zkusíme to tenhle rok.“

S týmem, který do té doby ještě nevyhrál jedinou sérii play off?

„V klubu si spočítali, že na příští sezonu ztratíme jak Bobrovského, tak Panarina, takže nechtěli dál čekat, protože od příští sezony se třeba zase bude muset budovat mužstvo nějaké tři, čtyři roky. Vsadili všechno na úspěch, že to udělají teď. Vzdali se pořadí draftu, máme momentálně až páté a sedmé. Risknuli to“

Před uzávěrkou přestupů se hodně vyčkávalo, jak se bude chovat právě Columbus. Takže fakt, že změna plánu a ona sázka na úspěch souvisí s příchody Matta Duchena a Ryana Dzingela?

„Určitě. Všichni předpokládali, že klub pustí Panarina, nebo Bobrovkého, kteří moc neskrývali touhu odejít, a za ně dostane první kolo draftu. Jenže se stal úplný opak. Výběrů v prvním kole jsme se zbavili za Duchena a Dzingela, ještě jsme z Rangers získali obránce McQuaida. Prostě se to nabilo.“

Mohl Bobrovského vzestup souviset třeba i s tím, že po uzávěrce přestupů měl jistotu, že v Columbusu dochytá sezonu?

„Generální manažer a trenér Tortorella s oběma ruskými hráči mluvili. Sdělili jim, že nic v tomhle ohledu do konce sezony podnikat nebudou. Panarin hrál do té doby výborně, zato Bobrovskij byl nevyrovnaný. Myslím, že nebylo nutné nic dlouze vykládat, ale sami mohli vidět, že jakmile přišli tři výborní hráči, poznali, že klub to myslí vážně, že se nechce jen dostat do play off a vypadnout v prvním kole. Chcete prostě jít dál.“