Mrázek o postupu i rybičce: Zakopl jsem a vyflákl se. Co mu řekl Ovečkin? | iSport.cz

Nejdřív předvedl svoji trademarkovou oslavu, pak se vydal křepčit za spoluhráči. Po cestě předvedl efektní rybičku. Anebo ne? „Zakopl jsem a vyflákl se tam. Byl jsem šíleně unavený,“ usmívá se Petr Mrázek.

Nadupaným loňským šampionům Capitals v čele s Alexandrem Ovečkinem ukončil sezonu. Ve čtvrtek se Carolina rovnou z Washingtonu vypravila do New Yorku, už dnes tam v prvním duelu 2. kola Stanley Cupu vyzvou tamní Islanders.

Tak parta blbců, jak vás nazval známý komentátor Don Cherry, porazila obhájce Stanley Cupu.

(smích) „Zní to hezky. Před pár týdny bych vám řekl, že šance je vždycky, ale bude to s nimi pořádně těžké. Před několika měsíci bych se tomu ale vyloženě smál. Vždyť na počátku ledna jsme ještě byli čtvrtý nejhorší tým celé NHL. V té době by mě určitě nenapadlo, že se to může povést. Obecně nám nikdo moc nevěřil.“

Jak vám bylo, když jste viděl, že Brock McGinn vstřelil v 92. minutě prodloužení rozhodující gól a postupujete?

„Strašná úleva. Neskutečně jsem si vydechl. Ten zápas byl hodně dlouhý, druhé prodloužení... tam už ani nejde o to, kdo je lepší a kdo horší. Je to o jedné střele, komu se puk odrazí do branky. Roli možná hrála také únava, Washington se mi zdál unavenější. Já byl naopak až překvapený, jak kluci šlapali, kolik měli i v devadesáté minutě energie.“

Jak to bylo těžké pro vás? Fyzicky i mentálně.

„Mentálně to nebyl problém. Na tyhle momenty musíte být nachystaný. Fyzicky jsem byl ale utahaný pořádně.“

V prodloužení jste do masky schytal granát od kanonýra Alexe Ovečkina. Byl jste otřesený?

„To ani ne. Končilo první prodloužení, sil ubývalo. Když mi spadla helma, vydýchával jsem to spíš proto, abych dal trochu času sobě i klukům. Každá sekunda byla důležitá.“