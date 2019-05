Češi v depresi. Pastrňák je hrozný, solí hvězdu za mořem. Mrázek ze hry | iSport.cz

"Pro případ, že vám to uniklo, tak Pastrňák hraje v sérii s Columbusem hrozně. Proti Torontu v prvním kole Stanley Cupu to nebylo o mnoho lepší," napsal v pondělí bostonský novinář Dakota Randall ze stanice NESN.

Proč tak silná slova? Vždyť pohled do čísel není špatný, Pastrňák před prvním buly noční bitvy měl na svém kontě za devět střetnutí sedm bodů (tři góly, čtyři asistence) a v týmové produktivitě okupoval druhé místo za devítibodovým Bradem Marchandem. Jenže „zámoří“ má v živé paměti minulý rok, kdy havířovský odchovanec udělal za 12 zápasů 20 bodů. Marná sláva, v takové pohodě český bombardák aktuálně není…

V duelu číslo 3 Marchand ani Pastrňák nebodovali, jediný gól zrežírovali Torey Krug a přihrávající David Krejčí, který si v play off připsal šedesátou přihrávku, což dokázali v historii klubu před ním jen dva hráči - Ray Bourque (125) a Bobby Orr (66).

„Ztratili jsme dvě utkání v řadě, je to těžké. A sám o sobě nechci mluvit, nemyslím na to, zda střílím či nestřílím góly. Prostě se snažím odvádět tu nejlepší práci,“ odmítl delší analýzu Pastrňák v rozhovoru pro klubovou TV a pokračoval. „Šancí jsme si vytvořili hodně, bylo to dobrý zápas, prostě jen musíme najít způsob, jak střílet branky.“

V utkání si 22letý reprezentant musel zvykat na nové spoluhráče, během play off figuroval v prvních dvou lajnách vedle Patrice Bergerona, nebo Davida Krejčího, teď byl ve třetí letce s Charlie Coylem a Marcusem Johanssonem. Až v průběhu zápasu jej trenér Bruce Cassidy vrátil do elitní lajny.

I tak Pastrňák odehrál druhou nejvyšší porci času ze všech útočníků Bostonu (18 minut, Marchand hrál 19), třikrát pálil na branku, jednou hitoval, po srážce u mantinelu odkulhal s bolestivou grimasou.

„Je zřejmé, že součástí plánu Columbusu je Pastrňáka co nejvíce řezat, jít do něj ostře. To se jim zatím daří, možná se drobně zranil, možná ne, každopádně musí začít pracovat o trochu více,“ napsal na svůj Twitter respektovaný novinář NBC Sports Joe Haggerty.

Pretty clear that part of Blue Jackets plan is to rough up David Pastrnak as much as possible. It's also pretty clear that it's working. He may or may not be hurt, but he's also got to start digging a little deeper