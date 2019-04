Carolina se rozpadá. Místo Mrázka bojovník, co měl nádory na mozku | iSport.cz

Mrázek vytvořil s McElhinneym v průběhu základní části vyrovnanou dvojici, jak se ale blížil její konec, víc prostoru dostával český brankář. Skvěle navíc také načasoval formu. Když odjel v neděli s bolestivou grimasou na střídačku asi celému vedení mužstva a všem fanouškům tedy pěkně zatrnulo.

"Když přijel ke střídačce, mohli jste z jeho tváře vypozorovat, že se cítí mizerně. Určitě by chtěl nejraději pokračovat. Plně doufám, že to není vážné," uvedl trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Tým pak pětatřicetiletý McElhinney skutečně podržel, navíc také psal historii. Žádný jiný gólman NHL ještě své tři první bitvy ve vyřazovací části neodchytal za tři různé kluby. Předtím si krátce zachytal o Stanley Cup v roce 2009 v Calgary a před rokem v Torontu.

Carolina navíc neměla připraveného žádného náhradníka, Alex Nedeljkovic byl povolán až po zápase. Zajímavý byl tedy také příběh muže, který se musel obléknout do akce jako náhradník.

Sedmadvacetiletý Todd Scarola naposledy chytal před třemi lety na univerzitě za Stony Brook, v kariéře nikdy v žádné pořádné lize nehrál. Navíc to je necelých osm let, co jeho život doslova visel na vlásku. „Poprvé se to stalo někdy v srpnu, do ramena mi začala vystřelovat taková bolest, že jsem neudržel v ruce gólmanskou hůl,“ popisoval v rozhovoru pro sbpress.com.

The Hurricanes emergency goalie following the Petr Mrazek injury. pic.twitter.com/5USXPjoZgv — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 28. dubna 2019

Následná magnetická rezonance odhalila katastrofální scénář. Na mozku dvacetiletého chlapce se nacházel nádor velikosti golfového míčku! „Musel jsem okamžitě do nemocnice, jinak hrozilo, že zemřu,“ vzpomínal Scarola, pro kterého byl zážitek bolestivý také proto, že mu v roce 2000 po sedmiletém boji na rakovinu umřela maminka.

Názor lékaře byl tehdy ještě celkem mírný, Scarola měl čas, operace nebyla potřeba okamžitě. Strašidelné ale bylo to, že kdyby se na nádor nepřišlo včas, mohl klidně mladý hokejista jednoho dne padnout na zem mrtvý.

Scarola nicméně nečekal a zákrok tehdy proběhl úspěšně. Jenže v roce 2015 se při vyšetření objevil další nádor a znovu došlo na operaci. Moc lidí v jeho okolí tehdy nevěřilo, že gólman zůstane tak odhodlaný a odvážný, ale stalo se. Scarola dál zůstal hokeji věrný a když mohl, vlezl do brány.

To se mu sice v neděli nestalo, ale přesto se dá považovat oblečený dres týmu NHL a sezení na střídačce během bojů o Stanley Cup za highlight jeho aktivní kariéry.

Do další bitvy už bude připraven americký talent Nedeljkovic a tenhle post je tedy pokrytý. Každopádně zranění Mrázka a řešení náhrady nebylo po výhře 2:1 jediným problémem.

Hned v první minutě musel po hitu od Cala Clutterbucka opustit led obránce Trevor van Riemsdyk, a v kolonce odehraného času mu zůstalo pouhých 36 vteřin. Čeká ho důkladné vyšetření ramene. Nedohrál ani útočník Sami Mäenalanen, který musí na operaci ruky a bude mimo hru 10-14 dní.

The Hurricanes lose Trevor van Riemsdyk in the first minute of Game 2. He was having a very solid, steady post season. Hopefully he’s alright and back out there ASAP. pic.twitter.com/HMapMODHNr — STAT GUY WIT (@StatGuyWit) 28. dubna 2019

Mimo jsou navíc kvůli zraněním také opory Micheal Ferland, Andrej Svečnikov a Jordan Martinook.

„Dneska jsme padali jak mouchy, je super, že McElhinney byl připraven na to vlétnout,“ chválil Brind´Amour, ale k brankářské situaci pro další utkání nic neřekl.

Naváže Carolina na čtyři výhry v řadě i bez Mrázka?

VIDEO: Sestřih utkání NY Islanders - Carolina