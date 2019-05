Mrázek zpět! Cítil se na 120 procent. Vyzve Boston on, nebo "neskutečný" parťák? | iSport.cz

"Cítil jsem se velmi dobře, což je dobré znamení. Zranění nebylo tak vážné. Abych byl upřímný, dnes jsem se cítil na 120 procent," řekl Mrázek. Vítkovický odchovanec v devíti utkáních letošního play off inkasoval průměrně 2,22 gólu na zápas a pochytal 91,3 procenta střel.

"Pozitivní je, že absolvoval celý trénink bez jakéhokoli omezení. Dnes neučiním žádné rozhodnutí, ale návrat vícera hráčů je super," uvedl trenér Rod Brind'Amour.

"I feel 120 percent, to be honest."



