Mrázek je po zranění připraven, chytat ale nemusí. Na koho ukáže trenér? | iSport.cz

Mrázek byl hrdinou Caroliny v úvodní sérii s Washingtonem, když i s jeho pomocí outsider vyřadil obhájce Stanley Cupu 4:3 na zápasy. Hurricanes začali výborně i další souboj s New Yorkem Islanders, jenomže ve druhém zápase se český gólman zranil v dolní části těla a místo něj musel do brány náhradník Curtis McElhinney, který za něj zaskočil skvěle a dovedl svůj tým k postupu do konferenčního finále v nejkratším možném čase, když Carolina vyhrála všechny čtyři duely.

Za tu dobu se dokázal Mrázek dát dohromady a zkraje tohoto týdne už s týmem naplno trénoval, a dokonce s ním odcestoval do Bostonu k úvodnímu finále Východní konference. Trenérovi Caroliny Rodu Brind’Amourovi tak příjemně zkomplikoval volbu, koho proti Bruins poslat do branky. Kouč Hurricanes už má představu, na koho ukáže. Konkrétní však být nechtěl. „Myslím, že už jsem rozhodnutý, ale oznámení je lepší odložit. Musím být jako všichni ostatní,“ zůstal tajemný 48letý lodivod Caroliny.

Český gólman zasáhl do devíti zápasů play off, ve kterých si připsal dvě čistá konta a jeho úspěšnost zákroků vyšplhala na 91,3 procenta. Pětatřicetiletý Kanaďan McElhinney v necelých třech odchytaných duelech s Islanders pochytal 54 střel z celkových 58 a dokázal se vytáhnout na 94,67 procenta, co se úspěšnosti týče. Carolina si tak především díky oběma mužům pod maskou zahraje první konferenční finále po deseti letech.

Vrací se i hráči

Nejen v brance, ale také v útoku se může Rod Brind’Amour těšit ze zotavování svých svěřenců. Do tréninku se zapojil i útočník Micheal Ferland, který se zranil ve třetím zápase v sérii s Washingtonem, nicméně do utkání zřejmě ještě nezasáhne. V základní části byl 27letý Kanaďan čtvrtý nejproduktivnějším hráčem Caroliny (17+23), v play off však zatím vyšel bodově naprázdno.

„Doufám, že se vrátí,“ řekl na jeho adresu Brind'Amour. Jeho tým půjde do konferenčního finále odpočatý oproti sérii s Islanders, do které šel rovnou po vyřazení Washingtonu. „Potřebovali jsme to, protože hráči byli všichni zmlácení a museli se dát dohromady. Navíc jsme se zbavili i psychické únavy. Uvidíme večer, jak nás to ovlivní,“ uvedl trenér Caroliny.

Hurikáni se obávají jediného, že oproti Bostonu se musí najet zpět do herního režimu. Poslední zápas odehráli před týdnem, zatímco Bruins ukončili sérii s Columbusem teprve v noci na úterý. Podle kapitána Justina Williamse je ale Carolina připravená zvládnout tlak, zvlášť když už ji dělí od zisku Stanley Cupu pouze osm vítězství.