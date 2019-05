Mrázkův náhradník je rekordní stařec: Výhru si budu pamatovat celý život | iSport.cz

Carolina Hurricanes mezi nejlepšími čtyřmi týmy v NHL? To tu dlouho nebylo. Přesně deset let. Nicméně je fakt, že když už Canes postoupí, jdou daleko. Finále konference je za poslední tři účasti v play off (2002, 2006 a 2009) vlastně ten nejhorší výsledek a všechno nasvědčuje tomu, že tomu tak bude i letos. Zraněním navzdory.

Přijít v play off o gólmanskou jedničku je mnohdy fatální, ale u Canes se tím netrápí. McElhinney se s Petrem Mrázkem většinu sezony pravidelně střídal a na množství zkušeností, které má, odváděl nadprůměrné výkony. Dokonce odtlačil štědře placeného Scotta Darlinga na farmu.

Teď byl odměněn a rázem je zapsán v historických knihách slavné soutěže. Kanadskému brankáři je přesně 35 let a 343 dní, takhle starý gólman ještě nikdy v bojích o Stanley Cup nedebutoval a ani nevyhrál. Teď je to tu.

„Byl jsem trpělivý,“ usmíval se po vítězství, ke kterému přispěl osmadvaceti zákroky a na které se načekal jako nikdo jiný.

McElhinney už musel odchytat polovinu druhé bitvy proti Islanders poté, co se Mrázek zranil a odstoupil. Ačkoliv byl ve hře poprvé od 6. dubna, tak byl skvělý. Formu si přenesl také do středečního utkání a několikrát zazářil. Například v polovině zápasu, když za stavu 1:1 perfketně zastavil blafák obránce Nicka Leddyho.

VIDEO: Takhle se McElhinney vytáhl proti Leddymu

„Takovým příběhům, jako je ten jeho, prostě musíte fandit, a je jedno, jestli jste příznivec toho daného týmu nebo ne,“ řekl trenér Rod Brind´Amour pro newsobserver.com. „Mnoho let pořádně makal a dával do toho všechno a tímhle se mu to konečně vrací. Je skvělé že dostal šanci a září,“ pokračoval.

McElhinney za jedenáct let chytal za Calgary, Anaheim, Ottawu, Phoenix, Columbus a Toronto. Jen dvakrát v sezoně ale zvládl v základní části odehrát více než 30 zápasů a vůbec nejvíce (33) v tomto ročníku. To jen abyste věděli, jakou roli zhruba ve svých předchozích angažmá měl.

I do Caroliny se dostal náhodou, klub si ho před sezonou vzal z listiny nechráněných hráčů, protože v Torontu o něj nestáli a měl jít na farmu. „Přitom od té doby co k nám přišel, je skvělý. Věděli jsme, že nás podrží,“ řekl o něm o čtrnáct let mladší spoluhráč Sebastian Aho.

Rodák z provincie Ontario, který byl draftovaný už v roce 2002, naskočil před středeční bitvou v play off třikrát. O pár dní dříve místo Mrázka, před rokem v barvách Toronta když střídal Frederika Andersena a v dubnu 2009, když v dresu Calgary vystřídal proti Chicagu Miikku Kiprusoffa. To bylo vše. Od začátku nikdy.

I proto se přiznal, že před startem třetího duelu proti New Yorku byl trochu nervózní, ale všechno zvládl na výbornou. „Bylo to úžasné, a ten pocit po výhře si asi budu pamatovat celý život,“ řekl gólman.

K tomu, aby mu v kolonce výher místo nuly zasvítila jednička pomohl i soupeř na druhé straně klece Robin Lehner. Jinak vynikající Švéd totiž za stavu 2:2 chyboval za bránou a Carolina se díky Williamsovi dostala v 51. minutě do vedení, které už nepustila.

„Říká se, že poslední krok je ten nejtěžší a já si navíc myslím, že je podstatně horší ještě ve chvíli, když je soupeř na hraně vyřazení. My už se do New Yorku vracet nechceme, uděláme všechno pro to, abychom sérii po čtyřech zápasech uzavřeli,“ dodal kapitán pro NHL.com.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - NY Islanders