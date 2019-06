Slzy štěstí pro nemocnou fanynku. Přímo na ledě políbila Stanley Cup | iSport.cz

Andersonovou sužuje od října 2018 závažné onemocnění - syndrom hemofagocytující lymfohistiocytózy (HLH). Jde o heterogenní skupinu onemocnění vznikajících na podkladě specifické vrozené nebo získané poruchy imunitního systému.

Malá fanynka zažívala poslední měsíce opravdu krušné časy. Dokud se nedostala na třetí Finále konference mezi St. Louis a San Jose, její jediná cesta byla do nemocnice, kde podstupovala léčbu (tu jí pomáhá financovat i klub). Cesta na hokej pro ní tehdy dle vlastních slov byla úplně vším.

Video s houževnatým bojem mladé slečny se tehdy objevilo na kostce nad ledem a Andersonová si vysloužila masivní ovace publika. Rázem vznikl příběh. Hráči Blues bojovali i pro ni, se svým oblíbencem Coltonem Paraykem si pak dokonce psala na sociální síti Instagram.

11-year-old Laila Anderson is a Blues superfan. She has a rare immune disease that's kept her mostly homebound.



