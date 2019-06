Finále NHL: Boston - St. Louis 1:4. Blues poprvé slaví Stanley Cup, Pastrňák a spol. smutní | iSport.cz

Pod triumf St. Louis se výrazně podepsal brankář Jordan Binnington, který zastavil 32 střel a 16. výhrou v letošní vyřazovací části vytvořil nováčkovský rekord soutěže.

Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off získal útočník Ryan O'Reilly, který si stejně jako Alex Pietrangelo a Jaden Schwartz připsal v utkání dva body. Obránce Jay Bouwmeester se stal 29. členem Triple Gold Clubu, který sdružuje vítěze Stanley Cupu a držitele zlatých medailí z mistrovství světa a olympijských her.

Boston první třetinu opanoval na střely 12:4, jenže kvůli mimořádnému výkonu Binningtona neskóroval a naopak dvakrát inkasoval. V šesté minutě se neprosadil z pravého kruhu útočník Bruins Marcus Johansson a o chvíli později ani Sean Kuraly bekhendem z dorážky. V osmé minutě poslal Blues do čtyř kvůli vyhození kotouče přes mantinel bek Colton Parayko.

V přesilové hře Bostonu Binnington postupně zastavil střely Brada Marchanda a Patrice Bergerona z mezikruží a posléze i Krejčího bekhendové zakončení z bezprostřední blízkosti. Ve 12. minutě využil Johansson zmatků Blues v jejich obranné třetině a jel sám na Binningtona, na nějž však nevyzrál.

