Indián a sedmý nejtrestanější muž NHL. Kdo je kouč, který šéfuje Blues? | iSport.cz

Než se dostaneme k Berubeho vítězné modrobílé cestě, nastartované 20. listopadu 2018 jeho jmenováním na pozici kouče Blues, pojďme zjistit, jakou kariéru za sebou tenhle třiapadesátiletý Kanaďan s přísným pohledem vlastně má. Je totiž z hráčského hlediska pořádně košatá.

Do NHL nakoukl poprvé v ročníku 1986/87 a okamžitě předvedl, co umí nejlépe. Prát se. Za 7 utkání nasbíral 57 trestných minut, hned v prvním zápase v barvách Philadelphie se dvakrát porval a ještě než skončil ročník, stihl třikrát vyzvat ke bitce obávanou těžkou váhu Boba Proberta.

Jenže jeho styl nespočíval jen v odhazování rukavic, i když k němu docházelo často. Berube byl hodnotný i na ledě, jinak by nemohl odehrát 1054 utkání. K nim přidal 3149 trestných minut, což mimochodem stačí z historického pohledu na sedmé místo a také na to, aby jich měl více než celá současná soupiska St. Louis Blues!

S hokejem sekl v sezoně 2003/04, kterou dohrál v AHL v týmu Philadelphia Phantoms. Jen o pár měsíců později už stál na střídačce jako asistent trenéra a okamžitě pomohl týmu ke Calder Cupu. Brzy z něj byl hlavní trenér a netrvalo dlouho a stal se asistentem přímo u Philadelphia Flyers, kterou pak také od roku 2013 na dva ročníky vedl.

A tak se pomalu dostáváme do současnosti, i když ta měla původně také být jiná. Když ho generální manažer Doug Armstrong po propuštění Mika Yea v listopadu dosadil na tuto pozici, mělo jít jen o záskok. „Řekl jsem mu, že od něj potřebuju pomoc, chtěl jsem, aby tým stabilizoval,“ dodal s tím, že stále tvořil v hlavě seznam kandidátů na uvolněné místo hlavního trenéra.

Na hru dohlíží trenér Craig Berube přísným pohledem • Foto AP Photo/Scott Kane

Co se po něm chtělo, to Berube splnil. Klub skutečně stabilizoval a z posledního místa v lize, kde se nacházel ještě v lednu, z něj udělal partičku šampionů.

„Už vůbec dokráčet do play off byl ohromný úspěch, ale líbilo se mi, že hráči jen s tímhle nebyli spokojení. To, co se nám nakonec povedlo, je naprosto neuvěřitelné. Jsem na kluky strašně pyšný,“ řekl pro NHL.com.

Teď je z něj vítěz Stanley Cupu a už je jisté, že v St. Louis za něj náhradu hledat nebudou. Když ale v listopadu přebíral klub, jenž měl v tu chvíli bilanci 7-9-3, myšlenky na vítěznou cestu byly utopií.

„V listopadu se na Stanley Cup nemyslí, potřebovali jsme hlavně dostat mužstvo na tu správnou cestu,“ popsal a čísla mu pomohla.

Po jeho příchodu Blues brzy šli nahoru a následně byla jejich bilance v základní části 38-19-6. Žádný jiný klub NHL neposbíral v sezoně od 1. ledna tak velké množství bodů. Berubeho příchod se zkrátka povedl.

„Díky němu jsme si zase začali věřit. Je náročný, ale férový. Každý pod ním tvrdě maká a chce pro něj vyhrávat,“ popisoval švédský útočník Oskar Sundqvist, kterému našel trenér pevné místo v sestavě a on díky 31 bodům odehrál svou nejlepší zámořskou sezonu.

Sundqvist zdaleka nebyl jediným člověkem, kterému ve svém týmu důvěřoval. Napumpovat hráče na zápas to on prostě umí. Blues navíc pomáhalo to, že si v sezoně prošli mnoha těžkými zápasy, a díky tomu se za žádné situace nevzdávali.

„Když jsme prohráli šesté finále s Bostonem, řekl nám, že kdyby nám někdo před pěti měsíci řekl, že budeme hrát sedmý zápas finále Stanley Cupu, tak bychom mu nevěřili. A my to vzali. Najednou jsme zapomněli na prohraný zápas a soustředili se jen na ten příští,“ popsal obránce Carl Gunnarsson.

A to je přesně Berube. Muž, který věří na další šanci. Ve finále Stanley Cupu byl dvakrát jako hráč, ale nikdy neuspěl.

„Tentokrát už to vyšlo,“ dodal spokojeně.