Ze čtvrtého gólmana je hrdina Stanley Cupu. Neuvěřitelné, žasl Binnington | iSport.cz

Lidé milují hrdiny. Bleskové cesty ze dna na absolutní vrchol. K tomuto oblíbenému vývoji událostí letos došlo na straně hokejového St. Louis.

„Je to opravdu výjimečný příběh. Před lety jsem se nacházel ve složité situaci. Snažil jsem se vydat správnou cestou, pracovat a doufat v co nejlepší výsledek. To, kde jsem teď, je něco neuvěřitelného. Miluju tuto soutěž a zápasy s těmi nejlepšími hráči světa. Jsem velmi vděčný.“

To mohl prohlásit z ledu bostonské TD Garden Jordan Binnington. Novopoečený vítěz Stanley Cupu. Trofeje, pod kterou bude tento gólman podepsán velmi výrazně. Trofeje, jíž St. Louis dosáhlo vůbec poprvé v historii. Magický pohár poctivě zvedal nad hlavu a stále asi netušil, co dokázal. Těžko si mohl takovýto moment představit pár let zpět. Nebo vlastně třeba ještě v prosinci.

Jeho show v sedmém zápase nasadila celé story korunu.

Bruins do soupeře od začátku rozhodujícího duelu bušili. Binnington v bráně nepovolil, naopak naprosto zářil. Natahoval se jako špagát, střely domácích zastavoval působivým způsobem. Především jeho betony se pro Davida Krejčího a spol. staly noční můrou.

Jordan Binnington's Conn Smythe application is complete. pic.twitter.com/NQ0mIsDuQm — InGoal Magazine (@InGoalMedia) June 13, 2019

„Neuvěřitelné. Dal nám šanci na to, abychom se dostali do vedení,“ líčil k démonovi v bráně Ryan O'Reilly, který získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

A St. Louis mohlo demonstrovat – konkrétně právě O´Reilly – jak vypadá správná produktivita. Ke konečnému stavu 4:1 pro Blues dopomohl Binnington 32 zákroky. Žádný jiný gólman v rozhodujícím utkání finále Stanley Cupu při nováčkovské sezoně nepochytal více pokusů. Za rodákem z kanadského Richmond Hill v tomto ohledu skončil například v roce 1986 legendární Patrick Roy.

Nikdo si rovněž v rámci premiérového ročníku nepřipsal v play off více výher než Binningtonových 16.

In the biggest game of his career, Jordan Binnington stopped 32 of 33 shots to set an NHL rookie record with his 16th win.@binnnasty is the fourth rookie in NHL history to win #Game7 of the #StanleyCup Final. #NHLStats pic.twitter.com/Mpxkl1L6Dh — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 13, 2019

Zkrátka pohádka s abnormálně šťastným koncem. „Nemůžu uvěřit tomu, odkud se vzal. Pamatuji si ho jako malého kluka,“ rozbrečel se po triumfu St. Louis Mike Vallescuro. Muž, bez něhož by žádný přízrak jménem Binnington pravděpodobně vůbec nebyl. Právě Vallescuro totiž osmiletého Jordana přesunul z útoku do brány. A hned první střela ho trefila hlavy. Binnington však zásah ustál naprosto v pohodě a bylo jasné, že prostor mezi třemi tyčemi mu je souzený.

„Pamatuji si, jak moc můj otec musel pracovat, aby mě mohl nechat hrát hokej,“ ohlédl se za dětstvím sám Binnington.

Rodiče samozřejmě na největším zápase kariéry syna nemohli chybět. A také zlatý hřeb NHL náležitě prožívali.

You can see where Jordan Binnington gets his ability to stay calm from. #Game7 #StanleyCup pic.twitter.com/IKs0a1giJP — NHL GIFs (@NHLGIFs) June 13, 2019

I pro ně muselo být těžko uvěřitelné, jak přehlížený brankář vystřelil ve stylu rakety. „Čím větší výzva, tím lepší odpověď,“ glosoval málo vídaný progres Binnington.

Klíčový článek St. Louis přitom začínal sezonu jakožto čtyřka „bluesmanů“ a logicky se pro něj našlo místo pouze v AHL, konkrétně v kádru San Antonio Rampage. Gólman, který prošel draftem již v roce 2011, musel na svoji šanci hodně dlouho čekat.

3. ledna se nacházelo St. Louis na posledním místě celé prestižní kanadsko-americké soutěže. Kouč Craig Berube v tomto depresivním období ukázal na Binningtona. Možná šlo trochu o zoufalý krok, jak pohnout s nelichotivým vývojem. Při NHL debutu 7. ledna 2019 ovšem zazářil a vychytal nulu proti Philadelphii.

„Nebyla to pro něj jednoduchá cesta do naší organizace. Dostal šanci a chytil ji za pačesy. Pak jsme se ptali: ,Jak dlouho může takto vydržet?' A on nám odpověděl. Jeho výkony byly neuvěřitelné,“ vrátil se v čase generální manažer Blues Doug Armstrong.

Jordan Binnington s magickou trofejí. Pro objektivy fotoaparátů pózuje se svými rodiči. • Foto Reuters

Léčba prakticky neznámým jménem pomohla. Čísla pětadvacetiletého brankáře nabývala vysokých hodnot - takřka 94 % v úspěšnosti zákroků (na konci sezony 92,7 %). Body rázem parta ze státu Missouri sbírala jak na běžícím pásu a nasedla do výtahu, který ji vyvezl až do patra jménem play off. Chmury vystřídala velká euforie. Tuto jízdu Blues sledovala tradiční opora Blues Jake Allan povětšinou z lavičky.

Během vyřazovacích bojů pak do brankoviště zamířil na pouhopouhý jediný zápas, a to ještě jen na 25 minut. Nebyl důvod. Binnington chytal zkrátka výborně.

V šestém zápase finále Stanley Cupu, kdy mohli Blues slavit před domácím publikem, obdržel čtyři góly (pátý pak Boston dal do prázdné branky), přičemž jeho tým se trefil pouze jednou.

Snad proto, aby jeho výkon v noci ze středy na čtvrtek ještě více vynikl.

Aby byl konečný obraz hrdiny dokonalý.

Sestřih sedmého zápasu mezi Bostonem a St. Louis: