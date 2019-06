Výměna? Byl jsem zaskočený, říká Gudas. Promluvil o rivalitě s Capitals | iSport.cz

Když došlo na lámání chleba a 6. dubna se uzavřela základní část sezony 2018/19, ukázalo se, že Flyers chybí 16 bodů na poslední postupovou příčku do play off. To je hodně na to, jakou sílu vlastně tenhle tým má. Kromě pozice gólmana nebylo v týmu slabého místa, ale přesto bylo ve Východní konferenci jen pět horších týmů.

A tak generální manažer Chuck Fletcher na nic nečekal, a začal hodně brzy jednat. Už na začátku června získal z Winnipegu práva na kvalitního útočníka Kevina Hayese (s tím také v úterý podepsal sedmiletý kontrakt na 50 milionů dolarů) a pak pokračoval.

Poprvé od roku 1974 došlo na trejd mezi Philadelphií a rivalem z Washingtonu, který obsahoval dva plnohodnotné hráče ze soupisky obou týmů. Devětadvacetiletý Gudas zamířil do Capitals za o tři roky staršího Matta Niskanena.

„Je to zvláštní, tohle se často nestává,“ řekl Gudas pro NHL.com o cestě do týmu, se kterým se Philadelphia v posledních letech zrovna moc v lásce nemá.

„Když jsem se o výměně doslechl, byl jsem zaskočený, ale když jsem viděl, kam půjdu, byl jsem šťastný, že jdu do týmu, který chce každý zápas vyhrát,“ řekl vousáč o předposledním vítězi Stanley Cupu.

Pro Gudase jde o druhý trejd kariéry. Ten první přišel v březnu 2015, kdy ho Tampa Bay poslala tvrdit muziku do Philadelphie. Podobnou roli bude mít také u Capitals, kde už ale jednoho drsňáka mají, a to útočníka Toma Wilsona. S klidem jde říci, že tohle bude nejnenáviděnější dvojička v lize.

„Myslím, že ostatní týmy proti nám rozhodně nebudou nastupovat rády,“ usmíval se český bek. „Všichni ví, že hraju s chutí do těla a z hokeje nedělám žádnou velkou vědu,“ dodal Gudas, který vyniká také při hře ve vlastním oslabení.

Kažopádně rád by také více využíval svou tvrdou střelu. Napálit puk golfákem umí a když se do rány opře, dokáže dát pořádnou dělovku. Přesto v posledních čtyřech sezonách vstřelil jen 17 branek. „Chtěl bych pomáhat ofenzivě, ale roli si nevybírám. Když všechno funguje jak má, s radostí dělám co je potřeba,“ dodal.