Voráček o Pastrňákovi i konci Gudase: Není to sranda! Bude mi smutno | iSport.cz

V roce 2015 první. Potom sedmý, druhý a znovu druhý. Bourák z Flyers je pravidelně mezi nejlepšími, tentokrát to stačilo na bronz. Za Davidem Pastrňákem (Boston) a Tomášem Hertlem (San Jose).

Co byste řekl k Pastrňákovi a jeho sezoně?

„Kdyby se nezranil, měl by šanci dát padesát gólů, což znamená, že by v dnešní NHL usiloval o to, aby byl nejlepším střelcem. Škoda, že do toho přišly zdravotní komplikace. Doufám, že se mu to jednou povede. Teď už mluvím jako starší hráč, ale musím říct, že mám radost, že on i Hertlík hrají výborně.“

Kdybyste měl vybrat vítěze vy, kdo by to byl?

„No, těžká otázka…“

Tak zkuste odpovědět diplomaticky.

„Ne, tohle nedělám… Každý z nás tří měl sezonu jinou. My jsme nepostoupili do play off, dostal jsem tedy šanci hrát na mistrovství světa, které je v Česku sledované. Druzí dva kluci měli podobné sezony, bodově i střelecky. Pasta hrál méně zápasů… Tím, že Pasta šel do finále, tak asi bych řekl jeho. Ale ono to hlasování bývá ošemetné.“

Jak vnímáte, že vy jste pravidelně mezi nejlepšími? Vážíte si toho víc s přibývajícím věkem?

„Pořád se cítím mladý. Hlavně to chci ještě jednou vyhrát! Příští rok to bude pět let, co jsem uspěl naposledy (2015). Pro mě je to obrovská motivace. Protože máme výborné hráče. Když se podívám na Hertlíka, na Pastu… Navíc jméno Davida Krejčího nezaznívá tak často, jak by si zasloužil. Vím, že je to pro novináře v Česku těžké koukat v noci na každý zápas NHL, protože to byste se moc nevyspali. Ale podle mého je to jeden z nejlepších hráčů, kterého jsme kdy měli. V play off ještě zvedne každý rok svoji výkonnost. A i když třeba tolik neboduje, aby se o něm mluvilo ještě víc, než třeba o mně, Hertlíkovi nebo o Pastovi, tak on by si to zasloužil. V play off, i když neudělá bod, patří každý zápas mezi tři nejlepší hráče.“

Voráček s Hertlem hodnotí Pastrňákův hattrick a přestup Gudase

V čem je Krejčího genialita?

„Takových hráčů moc není. On je centr, diktuje tempo hry. To je hrozně těžké dělat. Centři jsou na středu hřiště, takže k tomu mají více příležitostí než křídla. Jsou více na puku. A on je natolik chytrý hráč, že si tempo určuje podle sebe. Nelítá, kam nemusí. A když má puk na hokejce, má to většinou hlavu a patu. To je hrozně kvalitní hráč. A v Česku nedoceněný. Když má puk, hraje se podle něj. Stejně tak výborný je i Bergeron. Proto je Boston tak silný, protože mají tyhle dva centry. Takový býval v NHL Dacjuk, podobný je i Crosby. Není až tak rychlý, když mu bylo třiadvacet… Tempo se prostě určuje podle centrů.“

Proč není Krejčí tak slavný podle vás?

„Dělají to hrozně moc média. Není tolik na očích.“

Jak jste přijal zprávu o tom, že dlouholetý parťák Radko Gudas byl vyměněný do Washingtonu?

„Smutně… S Gudym máme silný kamarádský vztah. Ale to je byznys. Nemůžu říct, že bychom to čekali. Ani já ne, ani on ne. Bude nám chybět, ale takhle to někdy v kariéře chodí. Nebudu lhát, bude mi smutno.“

Svědčí to o tom, že v NHL nikdo není nedotknutelný?

„I Wayne Gretzky byl vyměněný, takže to se může stát úplně každému. Management se takhle rozhodnul… Gudy měl výbornou sezonu, byl vyhlášený nejlepším obráncem týmu. Musíme to vzít. Budu mu přát, ať se mu daří aspoň stejně jako naposledy.“

Co jste si k tomu stihli říct?

„Byli jsme zrovna spolu, když mu volal manažer. A oznámil to. I když trejd někdy čekáte, pořád je to šok. Mně se to stalo v roce 2011, Gudymu už podruhé. Vždycky je to šok. Máte zázemí, rodina je zvyklá na město. Je kolem toho hodně zařizování. Není to jednoduché, ale zase na druhou stranu je to naše práce.“

Měli jste nějaké náznaky?

„Nemyslím si. Sezona z týmového hlediska byla zklamání, protože jsme nepostoupili do play off. Takže jsme věděli, že se něco dít bude. Ale že by to měl být Gudy, to jsme nečekali…. Fakt to není sranda, vždycky je taková věc nepříjemná.“

Vypadá to, že v klubu z českých hráčů osiříte. Odešel Gudas, novou smlouvu nejspíš nedostane ani brankář Michal Neuvirth.

„No, budu tam sám, bude to zajímavé… S Neuvou jsem, popravdě, počítal, že to na podpis moc nevypadá. Ale Gudyho jsme nečekal. Pro nás to byl šok. Ale kamarády zůstaneme, i když bude hrát za Washington.“