Když musí srdce stranou. Anaheim udělal řez, vyplatil svou legendu | iSport.cz

„Tohle je jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem za svých 44 let ve funkci generálního manažera musel dělat,“ řekl pro NHL.com Murray. „Corey dával tomuhle klubu 14 let úplně všechno, soupeřům nikdy nic nedaroval. Touha po vítězství byla jeho největší předností,“ sdělil poté, co rozhodnutí oznámil veřejnosti.

Kalifornský klub za sebou má hodně náročný ročník. V Západní konferenci byl s osmdesáti body třetí od konce, a to se na startu sezony nečekalo. Zoufale ho trápila zranění, kvůli kterým například tým nasadil v průběhu roku hned 15 obránců!

Všech 82 utkání základní části odehrál jediný muž, útočník Adam Henrique a nejproduktivnější muž týmu kapitán Ryan Getzlaf nasbíral jen 48 bodů. Pro připomenutí, vítěz kanadského bodování Nikita Kučerov z Tampy jich zvládl o 80 více...

Problémy měl i čtyřiatřicetiletý Perry, který kvůli zraněnému kolenu naskočil do sezony až 2. února, ale ani on nedokázal nastoupit do role spasitele, která by Ducks pomohla do play off. Ve 31 zápasech nakonec nasbíral 10 bodů (6+4) a šestnáct záporných čárek do kolonky plus/minus.

Spojení Perry - Anaheim fungovalo od roku 2003, tehdy si tým, který si v průběhu let vymazal z názvu slovíčko "Mighty", blonďatého kudrnáče vybral na draftu z 28. pozice. Do ligy naskočil v sezoně 2005/06 a teprve se rozkoukával. Až v průběhu let se zařadil na špičku ligy, dokázal dát i 50 gólů v ročníku a s chutí se pouštěl do soupeřů. Pětkrát v řadě nasbíral přes 100 trestných minut. I proto ho fanoušci zbožňovali.

„Jménem celé organizace Ducks chceme Corey Perrymu poděkovat za jeho úžasný přínos tomuto mužstvu. Mnoho let přesně předváděl, co to znamená, být Kačerem. Dnešek je pro nás složitým dnem, ale věříme, že Coreyho kariéra jednou zamíří až do Hokejové síně slávy,“ zaznělo ve vyjádření majitele klubu Henriho Samueliho.

Anaheim si tak uvolnil prostor pod platovým stropem, ten měl Perry v příštích dvou sezonách zatížit celkem více než 17ti miliony dolary...