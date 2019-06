Nečas kráčí za úspěchem. Jen farma mu nestačí, těší vedení Caroliny | iSport.cz

Výjimečný. Šikovný. Talentovaný. Odmala tohle o sobě Martin Nečas slyší a čte. Co s tím udělal? Potvrzuje to. Střední útočník vyhrál s farmou Caroliny AHL, v play off patřil ke klíčovým hráčům. Nikdy se přitom netajil, jak je zklamaný, že není v NHL. „Tohle je ale vlastně přesně to, co chceme. Nepotřebujeme někoho, komu stačí farma,“ chválí takový přístup Mike Vellucci, trenér Charlotte a asistent generálního manažera u Hurricanes. V zamčené části článku si přečtěte i rozhovor s Nečasovým trenérem z dorostu Markem Moskalem.