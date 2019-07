Největší bitka v historii NHL. Promluvil i Havlát: Čekal, že dostane přes hubu | iSport.cz

V poslední sezoně NHL se Philadelphia ani Ottawa nedostaly do play off. Dříve tomu ale bývalo jinak. Šlo o špičková mužstva a velké rivaly. Soupiska Senators čítala 5. března 2004 jména jako Daniel Alfredsson, Marián Hossa, Martin Havlát, Peter Bondra, Jason Spezza či Zdeno Chára. Domácí tým Flyers měl ve svém středu bombarďáky Marka Recchiho, Johna LeClaira, Keitha Primeaua či Tonyho Amonteho.

Jenže to byly hvězdy. Dál byly sestavy také plné ostrých bouchačů, kteří nešli pro ránu daleko. A že se jich ten den v zápase pár rozdá, se díky tehdejší nedávné minulosti klubů čekalo. „V šatně se o tom samozřejmě mluvilo a několik hráčů to připomínalo,“ vzpomíná slovenský útočník Branko Radivojevič, který byl v průběhu sezony vyměněn z Phoenixu právě do Philadelphie. Odveta za Havlátův zákrok na Marka Recchiho z předchozího utkání se vlastně pokládala za hotovou věc a všechny možná překvapilo, že k řezničině došlo až v čase 58:15, když domácí vedli 5:2. Zároveň asi každého zaskočilo, jak moc se situace vymkla kontrole.

Před brankou Flyers domácí těžká váha Donald Brashear doslova seřezal dalšího slavného tvrďáka Roba Raye. „Když pak Brashear odcházel do šatny, napadl ho cestou ještě jeden ze soupeřů, a to byl ten spouštěč. Pak to všechno jelo,“ vybavuje si naprosto přesně Radivojevič, jak se do sebe pustili všichni hráči na ledě, včetně gólmanů Roberta Escheho a Patricka Lalima. Sám slovenský forvard se v rohu pobil se Shaunem Van Allenem.

Mohlo by se zdát, že chuť po krvi tedy byla umlčena, ale opak byl pravdou. Sudím se trochu zamotala hlava při rozdávání trestů, kamera si stále vybírala Havláta sedícího na střídačce a na led šli noví gólmani. Mazák Sean Burke do domácí klece a Martin Prusek do branky hostí.

„Pamatuju si tu úžasnou atmosféru v hale. Pětka vlezla na led, servalo se to, rozdaly se tresty, všichni mířili do šaten. Na led šli další a znova. Zpětně to beru