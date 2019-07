Bostonu roste další česká naděje. Co řekl Lauko o první sezoně v zámoří? | iSport.cz

Memorial Cup je velmi ceněná trofej pro nejlepší tým kanadských juniorských soutěží a chomutovský rodák ji s týmem Rouyn-Noranda Huskies na konci května získal. Jako teprve desátý Čech. Přitom na startu sezony 2018/19 na něco takového neměl ani pomyšlení.

Laukovi se kemp před sezonou dost povedl, za Boston skóroval v přípravných zápasech a myslel si pomalu na Providence Bruins, tedy záložní tým z AHL, který slouží slavnému klubu jako farma. Místo toho byl ještě převelen mezi juniory. A to mu bylo trochu proti srsti...

„První měsíc mě to pěkně štvalo. Když se na to zpětně dívám po sezoně, tak vidím, že to bylo správné rozhodnutí. Změnil jsem se jako hráč, vylepšil jsem angličtinu, mám radost, že to takhle dopadlo,“ řekl účastník posledních dvou MSJ pro server NHL.com.

V základní části zvládl Lauko získat 41 bodů ve 44 zápasech a v bodování mužstva skončil na devátém místě. Sezonu si užil a hodnotí ji jako velkou zkušenost. Speciálně pak boje o Memorial Cup, kde získal 8 bodů (2+6) a byl nejproduktivnějším mužem turnaje.

„Však jste ho sami viděli, jak tam hrál. S jeho vývojem jsme hodně spokojení,“ řekl asistent generálního manažera Bostonu Scott Bradley.

Do zámoří odcházel Lauko se slušnou porcí zkušeností z české juniorky, ale také se sedmdesáti zápasy z extraligy, kterou hrál v dresu letos sestoupivších Pirátů. Nové angažmá a úplně jiná liga pro něj znamenaly jiný pohled na hru, ze kterého si agilní útočník samozřejmě snažil něco vzít.

„Je těžké to přesně popsat, ale změnil jsem se. Hraji tvrději před bránou, nebojím se zapojit do šarvátek nebo se poprat. Dobře pro mě,“ popisuje.

Jeho profil na stránce hockeyfights.com ukazuje dvě rvačky, jednu v základní části a jednu v play off a Lauko si v nich vedl slušně. Je vidět, že sebevědomí mu nechybí ani na ledě, ani mimo něj, přesto je mu jasné, že do záříjového kempu Bostonu musí přijít skormně a s pokorou.

Vedení posledního ligového finalisty si ho bude chtít pořádně prohlédnout, chystá se na něj také Jamie Langenbrunner, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, který v tuto chvíli v Bostonu pracuje v oddělení hráčského vývoje.

„Před rokem se mu kemp dost povedl, stejně jako sezona, ve které si musel na všechno zvykat. Taková změna není nic snadného, navíc se musel učit anglicky a francouzsky, ale zvládl to a navíc ten nejlepší hokej hrál v závěru sezony,“ řekl bývalý dlouholetý útočník Dallas Stars a New Jersey Devils.

Nicméně pokud bude jeho vývoj pokračovat jako dosud, bude cizí jazyk moci brzy odložit. V kabině Bruins totiž čeština není ničím neobvyklým.

„K Davidům Krejčím a Pastrňákovi jsem vždycky vzhlížel, ještě víc po tom, co mě Boston draftoval. Navíc česko-slovenská kolonie je v celé organizaci slušná, klub má hodně prospektů z těchto zemí,“ řekl.

„Je fajn tady češtinu slyšet.“