Sparťan Rousek už si prohlédl Buffalo: Až bude trenér chtít, zavolá Kruppovi | iSport.cz

Syn bývalého útočníka Martina Rouska se dvakrát nedostal na šampionát dvacítek. Napřed ho vyřadilo vážné zranění, podruhé se už nenašlo místo. Zraněními zmítaná Sparta však začátkem roku potřebovala každou ruku a Lukáš Rousek se nabídnuté šance čapl parádně. Nabral sebevědomí, patřil k nejlepším hráčům mužstva. Naskočil k šesti zápasům za reprezentaci, včetně únorového turnaje ve Švédsku. Ačkoli je věkem starší, nakonec prošel i branou draftu, kde si ho vybralo Buffalo.

Máte za sebou první vážnější kontakt s klubem. Jak vypadal turnaj nadějí Sabres, kde se sešli hráči, kteří jsou na začátku cesty stejně jako vy?

„Pro mladé hráče to byl dobrý kemp. Učili nás všechno. Jak správně dělat věci v posilovně, na ledě, každý jel na sto procent. Nebyla tam žádná pauza, kdy by si člověk mohl odpočinout. Na ledě jsme hráli tři na tři, probíhalo to přímo v Buffalu. V hlavní aréně byla umělá tráva pro lakros, my jsme hráli v přilehlé tréninkové hale. Ale chodili tam lidi a nebylo jich málo, což bylo taky hezký.“

Jaké dojmy jste si odvezl?

„Příjemné. Fakt jsem si to užil. Něco takového jsem nikdy nepoznal. Kemp vedli asistenti a trenér z farmy, posilovnu kondiční trenéři. Strávil jsem tam pět dní, každý den jsme měli tak dva mítinky. Bavili jsme se třeba o psychice nebo o tom, jak se chovat na sociálních sítích. Na konci jsme každý měli individuální pohovor. Nejvíc musím zapracovat na síle, rychlost a výbušnost docela mám. A taky potřebuju zlepšit angličtinu. Řekli, co ode mě očekávají, jaká by měla být moje další cesta.“

A jaká by měla být?

„V srpnu bych měl letět na nováčkovský kemp. Pak se uvidí.“

Zatím je to tedy tak, že byste zůstal ještě sezonu ve Spartě?

„Určitě. Jen kdyby Sabres přišli s nabídkou smlouvy nebo by chtěli, abych hrál na farmě, asi bychom to řešili, že bych případně zůstal.“

Zjišťoval jste si o organizaci něco dopředu?

„Věděl jsem, že tam je Matěj Pekař, v zámoří působí čtyři nebo pět let. Hrál v mládežnických kategoriích, tušil jsem, o koho jde. Poznali jsme se ale až tam, je to super kluk.“

Bylo mezi hráči znát, že jste vlastně konkurenti?

„Všichni se chceme jednou dostat do hlavního týmu, ale pořád tam byl vzájemný respekt. Nikdo nebyl moc nahoře, nikoho neshazoval. Šli jsme do toho všichni s pokorou, nikdo se nepředváděl. Měli jsme program od rána do večera, časy byly přesně dané. Takže jsem si hleděl, abych všude chodil přesně, raději dvě minuty předem než o minutu později. Bylo to trochu jako na soustředění. Původně jsem měl bydlet